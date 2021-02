Kibice Juventusu mają Conte za zdrajcę. Nie będzie powtórki sytuacji z Bońkiem

Kilka dni temu doszło do skandalu podczas rewanżu półfinału Pucharu Włoch, w którym Juventus bezbramkowo zremisował z Interem, dzięki czemu awansował do finału, gdzie zmierzy się z Atalantą Bergamo. W pewnym momencie Antonio Conte, trener Interu, pokazał środkowy palec prezesowi Juventusu. Andrea Agnelli w odpowiedzi powiedział do niego: "Sp...alaj! Zamknij się, pajacu".

Fani Juventusu są wściekli na dawnego trenera Starej Damy, ale nie od dziś. Conte stracił szacunek najbardziej zagorzałych fanów, gdy dwa lata temu został trenerem znienawidzonego Interu. Nie można jednak zapominać, że Conte zapisał się w historii Juventusu. Najpierw jako piłkarz, który wygrał pięć mistrzostw kraju, a także Ligę Mistrzów, a później jako trener. To właśnie Conte zdobył trzy mistrzostwa Włoch z rzędu, choć zastał drużynę rozbitą, która ukończyła poprzedni sezon na siódmym miejscu. Ba, Conte miał świetne relacje z Agnellim, był nawet na jego ślubie w 2013 roku. Wszystko zaczęło się jednak sypać rok później. W lipcu 2014 r. Conte rozstał się z Juve, tuż po rozpoczęciu przygotowań do sezonu, bo był niezadowolony z braku funduszu na transfery. Twierdził, że nie da się odnieść sukcesu w Europie z tym składem, a jego następca Massimiliano Allegri doprowadził tamten Juventus do finału LM, przegranego 1:3 z Barceloną.

"Tuttosport" donosi, że kibice Juventusu domagają się ściągnięcia ze stadionu gwiazdy upamiętniającej osiągnięcia Antonio Conte. Andrea Agnelli jednak jest za pozostawieniem uhonorowania byłego piłkarza i trenera. Prezes Juve twierdzi, że nawet konflikt nie może przysłonić zasług Włocha.

Boniek kiedyś miał gwiazdę, ale stracił

Zbigniew Boniek grał w Juventusie trzy lata i wygrał z nim m.in. Puchar Europy. Później jednak przeniósł się do Romy, a po zakończeniu kariery miał lepsze relacje z rzymskim klubem. Ba, często w mediach Juventus bardzo krytykował. Dlatego kilka lat temu Juventus ugiął się pod presją kibiców i usunął Bońka ze swojej "Galerii Sław", a w jego miejsce gwiazdę otrzymał Edgar Davids, były reprezentant Holandii.

