Poznaliśmy finalistów Pucharu Włoch. Trofeum nie dla Zielińskiego

Po pierwszym spotkaniu półfinałowym, we włoskich mediach podkreślano, że Gennaro Gattuso dokonał eksperymentu. Napoli wyszło w ustawieniu 3-4-3, a na pozycji środkowego napastnika zagrał Hirving Lozano. Dzięki remisowi ekipa z Neapolu zachowała szansę na awans, ale nie zachwyciła. Jej najlepszym zawodnikiem był bramkarz David Ospina.

W drugim meczu Gattuso powrócił do ustawienia 4-3-3, a Zieliński powrócił do wyjściowego składu Napoli. I być może był to błąd, bo najpierw w 10. minucie bramkę zdobył Zapata, a sześć minut później wynik podwyższył Pessina. Do przerwy piłkarze Gennaro Gattuso nie byli już w stanie odpowiedzieć. Co więcej, nie byli w stanie oddać celnego strzału na bramkę Atalanty.

Po przerwie gola kontaktowego bardzo szybko strzelił Lozano. W 64. minucie z boiska zszedł Piotr Zieliński. I choć Napoli atakowało, szukając swojej okazji do strzelenia gola, dającego im awans, gospodarze strzelili bramkę na 3:1 za sprawą trafienia Pessiny. Do końca meczu wynik się nie zmienił, a to oznacza, że Atalanta znalazła się w finale Pucharu Włoch.

Poznaliśmy finalistów Pucharu Włoch

Rywalem Atalanty w finale będzie Juventus, który w pierwszym meczu pokonał Inter Mediolan 2:1. W rewanżowym starciu, które odbyło się we wtorek padł bezbramkowy remis. Mecz finałowy odbędzie się 19 maja.