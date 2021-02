Skandal we Włoszech. Starcie Conte z byłym szefem. "Spie...laj! Zamknij się, pajacu"

Piłkarze Juventusu Turyn do rewanżu przystępowali w lepszej sytuacji, bo w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe 2:1. We wtorkowy wieczór na stadionie w Turynie padł bezbramkowy remis i to Juventus cieszył się z awansu do finału rozgrywek.

Juventus w finale Pucharu Włoch! Nie pomógł powrót Lukaku

Skandal po meczu

Już po zakończeniu spotkania doszło do skandalu i starcia między Antonio Conte, trenerem Interu Mediolan oraz Andreą Agnellim, prezesem Juventusu. Conte to były piłkarz i trener "Starej Damy". Siedem lat temu rozstał się z klubem tuż po rozpoczęciu przygotowań do sezonu, bo był niezadowolony z braku funduszy na transfery.

Od tamtej pory relacje na linii Conte-Angelli są fatalne. Gdy szkoleniowiec Interu schodził na przerwę, to pokazał środkowy palec prezesowi Juventusu.

To jednak nie koniec niezdrowych emocji. Po spotkaniu Agnelli schodząc z trybun, krzyknął w kierunku Conte: - Sp... alaj! Zamknij się, pajacu.

Według dziennika "La Gazzetta dello sport" w przerwie doszło również do sporu między Fabio Paratici, dyrektorem sportowym Juventusu a Lele Oriali, kierownikiem Interu. - Jednak była to dopiero pierwsza runda. Wydaje się, że Agnelli i Conte nadal walczyli ze sobą w pobliżu szatni. Starcie obejmowałoby także zawodników obu drużyn - czytamy.

Trener Interu o ten incydent został zapytany na pomeczowej konferencji prasowej. - “Juventus powinien powiedzieć prawdę, okazać więcej sportowego ducha i szacunku. Myślę, że czwarty sędzia słyszał i widział, co działo się przez cały mecz - przyznał Conte. Dodał również, że w trakcie spotkania był wielokrotnie obrażany.

- Nie wiem, co się stało z Conte, ponieważ byłem już z powrotem w szatni - powiedział za to krótko Andrea Pirlo, trener Juventusu.

Puchar Włoch to drugie rozgrywki, w których odpadł Inter w tym sezonie. Wcześniej przedwcześnie zakończył rozgrywki Ligi Mistrzów, zajmując dopiero czwarte miejsce w grupie.

Natomiast Bianconeri w finale zmierzą się z Atalantą lub Napoli. W pierwszym starciu tych drużyn na Stadio Diego Armando Maradona padł bezbramkowy remis. W środę rewanż o godz. 20.45. Transmisja w TVP Sport.