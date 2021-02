Atalanta - Napoli o finał Pucharu Włoch. Gdzie i kiedy obejrzeć ten mecz? [TRANSMISJA TV]

W pierwszym meczu rewanżowym w półfinale Pucharu Włoch Juventus zremisował u siebie 0:0 z Interem Mediolan. Zespół prowadzony przez Andreę Pirlo obronił zatem przewagę 2:1 z pierwszego spotkania.

Oba zespoły przystąpią do spotkania rewanżowego w Pucharze Włoch bez kilku ważnych piłkarzy. W Atalancie za kartki będzie pauzował Cristian Romero, natomiast z powodu urazów Gian Piero Gasperini nie będzie mógł skorzystać z Hansa Hateboera. Do pewnego momentu wydawało się, że do listy nieobecnych dołączy Joakim Maehle, natomiast Duńczyk po urazie w ligowym meczu z Torino jest dostępny do gry. W Napoli w meczu rewanżowym nie zagra z kolei Faouzi Ghoulam, Kostas Manolas i Kalidou Koulibaly.

Dla Gennaro Gattuso spotkanie z Atalantą będzie jednym z tych o utrzymanie posady. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", prezes Napoli Aurelio De Laurentiis rozważa zwolnienie byłego szkoleniowca Milanu w przypadku słabszych wyników w meczach z Atalantą i Juventusem. Wśród kandydatów do objęcia posady trenera Napoli znajduje się były szkoleniowiec tego klubu, Rafael Benitez.

Atalanta – Napoli. Przewidywane składy

Atalanta: Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti - Maehle, De Roon, Freuler, Gosens – Pessina - Ilicić, Zapata.

Napoli: Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj - Elmas, Bakayoko, Zieliński - Lozano, Osimhen, Insigne

Gdzie i kiedy obejrzeć Atalanta – Napoli?

Prawa do transmitowania Pucharu Włoch w Polsce posiada TVP Sport. Mecz Atalanta – Napoli odbędzie się 10 lutego 2021 roku o godzinie 20:45. W TVP Sport 45 minut rozpocznie się studio. Transmisja spotkania będzie dostępna na TVP Sport, ale też na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.