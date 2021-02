Włoski polityk przejechał się po Zielińskim. "To zawodnik do gry na prowincji"

Napoli w ostatnim czasie mocno zawodzi. W ostatnich trzech spotkaniach zespół Gennaro Gattuso doznał dwóch porażek z niżej notowanymi rywalami - Veroną (1:3) i Genoą (1:2), a udało się mu jedynie pokonać będącą w kryzysie Parmę (2:0). Do tego dochodzi bezbramkowy remis z Atalantą w pierwszym półfinale Pucharu Włoch, po którym faworytem rewanżu będzie zespół z Bergamo. We wszystkich tych spotkaniach Piotr Zieliński nie wypadł najlepiej, w związku z czym we włoskich mediach można się spotkać z krytyką reprezentanta Polski.

"To zawodnik do gry na prowincji, a nie na wielkiej scenie"

- Najbardziej rozczarował mnie ponownie Zieliński. I mówię to "przede wszystkim" dlatego, że posiada on nieprawdopodobne umiejętności techniczne. Natura obdarzyła go możliwościami, które predestynują go do bycia mistrzem. A jednak jego talent nie może eksplodować - pisze na łamach dziennika La Repubblica Guido Trombetti, włoski polityk, a także emerytowany profesor analizy matematycznej.

- Można odnieść wrażenie, że jest to zawodnik do gry w wygodnych warunkach na prowincji, a nie do występowania na wielkiej scenie. Ma już 26 lat. Jak długo jeszcze będziemy musieli na niego czekać? - dodawał 71-letni uczony.

- Czy jesteśmy tym już zmęczeni czy nie? Mam wrażenie, że w Neapolu zawsze jest to oczekiwanie na eksplozję czyjegoś talentu. Dzisiaj są to Zieliński, Fabian Ruiz i Elmas, a wcześniej Diawara, Ounas czy Rog - podsumował Trombetti.

Napoli zajmuje w tabeli Serie A szóste miejsce z dorobkiem 37 punktów. Piłkarze Gennaro Gattuso tracą trzy punkty do czwartej Romy oraz dwanaście do prowadzącego Milanu, ale od obu tych drużyn mają jeden mecz rozegrany mniej.