Romelu Lukaku może odejść z Interu! Giganci chcą gwiazdę

Pep Guardiola cały czas ma nie lada problem z nominalnym środkowym napastnikiem. Zarówno Sergio Aguero, jak i Gabriel Jesus są bardzo podatni na wszelkiego rodzaju kontuzje i ciągle pauzują. Szczególnie Argentyńczyk za kadencji Guardioli ma wyjątkowego pecha. Bo o ile wraca i nawet od razu strzela, o tyle zaraz po chwili znowu pauzuje i łapie kolejne kontuzje.

Do tej pory Guardiola konsekwentnie czekał na Aguero z nadzieją na powrót na boisko, ale jego cierpliwość też ma swoje granice. Tym bardziej że Argentyńczyk ma kontrakt z City tylko do końca sezonu. I choć sam nie ukrywa, że chętnie by go przedłużył, to władze klubu nie są do tego przekonane, i rozglądają się za jego następcą.

"The Athletic" informuje, że nowym napastnikiem City mógłby zostać Romelu Lukaku. "Belg jest reprezentowany przez agenta, który nie miał w przeszłości żadnego konfliktu z Manchesterem City. Powinien być bardziej przystępny cenowo niż wielu innych napastników, a wcześniejsza gra w Manchesterze United nie byłaby problemem" - zauważają dziennikarze "The Athletic".

Włoski dziennikarz Fabio Santini twierdzi nawet, że do Interu miała już wpłynąć oficjalna oferta za Lukaku. "The Citizens" proponują kwotę w wysokości 80 milionów euro, a sam piłkarz miałby zarabiać około 15 milionów euro za sezon, czyli o jakieś 5 milionów więcej niż obecnie.

Okazuje się jednak, że nie tylko City jest zainteresowane usługami 27-latka. Włoskie "Calciomercato" informuje, że również trener PSG Mauricio Pochettino szuka środkowego napastnika i jednym z głównych kandydatów miałby być właśnie Lukaku. "Oba kluby uważnie obserwują to, co dzieje się w Mediolanie. Czekają tylko na odpowiedni moment, by przystąpić do działania" - komentuje portal.

Lukaku gra w Interze od 2019 roku, kiedy trafił tam z Manchesteru United. W tym sezonie strzelił 20 goli w 27 meczach.