Klubowy kolega Milika odchodzi z Marsylii. Dwa kluby chcą napastnika

Florian Thauvin trafił do Olympique w sierpniu 2013 roku z OSC Lille za 12 milionów euro. Po dwóch sezonach został sprzedany z zyskiem do Newcastle United, natomiast przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018 Francuz wrócił do Marsylii na zasadzie transferu definitywnego. Od tamtego czasu Florian Thauvin był ważnym punktem OM.

Kolega Milika odejdzie z Olympique. Zainteresowany Milan i Sevilla

Jak informuje włoski dziennikarz Nicolo Schira, Florian Thauvin nie przedłuży kontraktu z Olympique Marsylia i opuści Stade Velodrome bez kwoty odstępnego. Zainteresowanie skrzydłowym przejawia Sevilla oraz AC Milan. O ile zespół z Andaluzji jeszcze nie wysłał oficjalnej oferty Thauvinowi, to o tyle Milan już takową przygotował. Mistrz świata z 2018 roku ma podpisać czteroletni kontrakt, dzięki któremu rocznie zarobi blisko trzy miliony euro. Thauvin jest skłonny pójść na ustępstwa Milanowi – wcześniej żądał pół miliona euro więcej za rok gry na San Siro.

Do rozwiązania sprawy pozostały kwestie prowizji dla agentów. Florian Thauvin ma zastąpić w Milanie Samu Castillejo, a sam piłkarz jest zainteresowany grą u boku Zlatana Ibrahimovicia. Francuz w tym sezonie jest najskuteczniejszym zawodnikiem Olympique – w 21 meczach w Ligue 1 skrzydłowy zdobył siedem bramek i zanotował taką samą liczbę asyst. W przypadku finalizacji transferu z klubu Arkadiusza Milika odejdzie drugi kluczowy piłkarz - w styczniu tego roku Olympique na Aston Villę zamienił Morgan Sanson.