To się nazywa prezent! Ronaldo im starszy, tym lepszy! Ładnie goni Lewandowskiego [WIDEO]

W piątek Cristiano Ronaldo obchodził 36. urodziny, a w sobotę sam sobie sprawił prezent. Alvaro Morata przytomnie wypatrzył niepilnowanego Portugalczyka, a gwiazdor Juventusu precyzyjnym strzałem lewą nogą zza pola karnego pokonał bezradnego Pau Lopeza. Zresztą, sami zobaczcie:

Portugalczyk zdobył 16. bramkę w Serie A i umocnił się na szczycie klasyfikacji strzelców. W czołowych ligach europejskich lepszy wynik ma tylko Robert Lewandowski, który strzelił 24 gole w Bundeslidze.

Ronaldo? Im starszy, tym lepszy

I choć Cristiano miewa mecze, w których jest niewidoczny, to liczby go bronią. To był jego 113. mecz w barwach Juventusu. 36-latek ma na koncie 88 goli i 21 asyst. Mówi się, że ma przedłużyć kontrakt do czerwca 2023 roku. I patrząc po tym, jak gra po 30. urodzinach, nie ma co mu wytykać wieku.

Przed ukończeniem 30. roku życia Ronaldo zdobył 463 bramki w 718 meczach. A jeśli spojrzymy tylko na ostatnich sześć lat, to ma jeszcze lepszą skuteczność. CR7 strzelił 300 goli w zaledwie 326 meczach.

Sobotni wyczyn sprawił także, że Portugalczyk umocnił się w zestawieniu najskuteczniejszych piłkarzy powyżej 35. roku życia. Głównym celem Juventusu na ten sezon miała być Liga Mistrzów i obrona mistrzostwa. W LM Stara Dama zmierzy się z FC Porto, zaś w Serie A Juve traci pięć punktów do Interu, ale ma do rozegrania zaległy mecz z Napoli.