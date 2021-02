Juventus wypunktował Romę w hicie Serie A. Czyste konto Szczęsnego

Cristiano Ronaldo w odpowiedni sposób uczcił swoje 36. urodziny, które obchodził w miniony piątek. Portugalczyk zdobył 16. bramkę w tym sezonie Serie A i umocnił się na szczycie klasyfikacji strzelców. W czołowych ligach europejskich lepszy wynik od Ronaldo ma tylko Robert Lewandowski – Polak strzelił 24 gole w rozgrywkach Bundesligi.

Roma próbowała, Juventus punktował

Od samego początku Juventus grał pragmatycznie i oddał inicjatywę rywalowi. Mimo wszystko zespół z Turynu nie tracił kontroli i co jakiś czas atakował Romę. W 13. minucie Alex Sandro prowadził piłkę na lewym skrzydle i zagrał do Alvaro Moraty. Hiszpan zauważył ustawionego przed polem karnym Cristiano Ronaldo, a ten oddał płaskie i precyzyjne uderzenie lewą nogą w długi róg, nie dając szans bramkarzowi rzymian. Portugalczyk miał jeszcze dwie dobre okazje do podwyższenia wyniku w pierwszej połowie spotkania, natomiast pierwsza – po interwencji Marasha Kumbulli – trafiła w poprzeczkę, a przy drugiej skutecznie interweniował Pau Lopez. Roma w pierwszej połowie nie oddała celnego strzału na bramkę dzięki skutecznym interwencjom Leonardo Bonucciego i Giorgio Chielliniego.

W drugiej części spotkania obraz gry nie uległ zmianie. Roma miała zdecydowanie więcej okazji, natomiast Juventus nie był zainteresowany atakowaniem bramki strzeżonej przez Pau Lopeza. W 62. minucie meczu Paulo Fonseca wprowadził na boisko Edina Dzeko, Carlesa Pereza i Amadou Diawarę, a Andrea Pirlo odpowiedział na to wprowadzeniem Juana Cuadrado i Dejana Kulusevskiego. Sześć minut później Wojciech Szczęsny wykazał się udaną interwencją po uderzeniu Carlesa Pereza z dystansu. W 70. minucie Juan Cuadrado zauważył na prawym skrzydle Dejana Kulusevskiego, a ten podał wzdłuż bramki. Roger Ibanez chciał zablokować podanie do Cristiano Ronaldo, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Po tej sytuacji nic więcej się nie zmieniło i Juventus wygrał 2:0.

W tabeli Juventus nad Romą. Prowadzi Inter Mediolan

Dzięki wygranej z Romą Juventus awansował na 3. miejsce w tabeli Serie A z 42 punktami. Roma spadła na 4. lokatę i ma dwa punkty mniej od Juventusu. Do niedzielnego meczu Milanu z Crotone w Serie A prowadzi Inter Mediolan z 47 punktami. Zawodnicy drużyny prowadzonej przez Antonio Conte w piątek pokonali Fiorentinę (2:1).