AC Milan chce piłkarza Realu Madryt. Transfer możliwy latem

Luka Jović trafił do Realu Madryt latem 2019 roku z Eintrachtu Frankfurt. Klub ze stolicy Hiszpanii zapłacił 60 milionów euro podstawy, a dodatkowe pięć milionów euro może uiścić w formie bonusów. Łącznie Jović zagrał 32 mecze dla Realu Madryt, w których zdobył dwie bramki i zanotował taką samą liczbę asyst. Serb nie cieszył się zaufaniem ze strony trenera Zinedine’a Zidane’a.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót Luki Jovicia! W 38 minut strzelił tyle goli, co przez 1,5 roku w Realu Madryt [ELEVEN SPORTS]

Luka Jović może trafić do Milanu. W styczniu nie udało im się dojść do porozumienia

Ze względu na słabą dyspozycję Luki Jovicia w Realu Madryt w ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia medialne, jakoby klub miał zamiar odzyskać większość pieniędzy, które na niego wydał. W gronie zainteresowanych zespołów wymieniano m.in. Manchester United, Wolverhampton Wanderers czy AS Monaco. W styczniu 2021 roku priorytetem Jovicia był powrót, na zasadzie wypożyczenia, do Eintrachtu Frankfurt. Ostatecznie oba kluby doszły do porozumienia i Luka Jović do 30 czerwca tego roku gra dla Eintrachtu.

W styczniu o piłkarza pytał AC Milan. Jak poinformował Fabrizio Romano, mimo odmowy ze strony zawodnika w zimowym oknie, klub z Mediolanu ma zamiar go pozyskać po zakończeniu sezonu 2020/2021. Niewykluczone, że Jović trafi do Milanu na zasadzie transferu definitywnego. Wiele może zależeć od tego, czy w klubie zostanie Zlatan Ibrahimović i Mario Mandżukić - obaj mają kontrakty do końca trwającego sezonu. To właśnie Chorwat trafił do ekipy z Mediolanu w styczniu tego roku. Jak dotąd Luka Jović zdobył trzy gole w czterech meczach tego sezonu Bundesligi.