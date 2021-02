Borussia obniża kwotę odstępnego za Jadona Sancho. Już są chętni na transfer

Według "Calciomercato" Jadon Sancho jest gotowy do opuszczenia Borussii Dortmund pod koniec sezonu 2020/21. Dziennik donosi, że niemiecki klub żądałby co najmniej 100 milionów euro, choć wcześniej wymagana kwota sięgała około 20 milionów więcej. Brytyjski dziennik "Mirror" dodaje, że obniżona kwota ma także zachęcić do negocjacji Manchester United.

Borussia Dortmund chce pozbyć się Jadona Sancho? Obniżona kwota ma zachęcić kluby

Borussia Dortmund miała specjalnie obniżyć kwotę za Jadona Sancho, aby do negocjacji powrócił Manchester United. W poprzednich latach władze klubu z Premier League były zainteresowane kupnem młodego reprezentanta Anglii, jednak jak podaje "Calciomercato" były gotowe zapłacić 106 mln euro. Tymczasem Niemcy żądali 123 milionów.

Mniejsza kwota za 20-latka wzbudziła zainteresowanie także Manchesteru City i Juventusu Turyn. Napastnik Borussii szczególnie przydałby się Andrei Pirlo w przypadku odejścia Paulo Dybali, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku.

Jadon Sancho jest uznawany za jednego z najlepszych młodych talentów. Do Borussii Dortmund trafił w 2017 roku z młodzieżowych drużyn Manchesteru City. W obecnym sezonie 20-latek rozegrał 25 meczów, w których strzelił osiem goli oraz zanotował 13 asyst. Napastnik ma na swoim koncie także 18 występów w barwach reprezentacji Anglii, w których zdobył trzy bramki. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca sezonu 2022/23.