Cristiano Ronaldo znowu niezadowolony. Pirlo odpowiada: Nie ma w kontrakcie takiej klauzuli

Była 76. minuta meczu Juventusu z Interem w półfinale Pucharu Włoch. Stara Dama prowadziła 2:1 po dwóch bramkach Cristiano Ronaldo, a trener Andrea Pirlo zdecydował się zdjąć Portugalczyka z boiska, zastępując go Alvaro Moratą. CR7 miał na twarzy ewidentny grymas niezadowolenia, który towarzyszył mu też w listopadzie 2019 roku, gdy zdjąć z boiska zdecydował się Maurizio Sarri.

Andrea Pirlo bagatelizuje problem. "Cristiano rozegrał wiele meczów z rzędu"

– Cristiano nie ma w kontrakcie klauzuli, która zakazywałaby mi zdjęcie go z boiska – powiedział Andrea Pirlo. – To normalne, że piłkarz chce pomóc drużynie. CR7 jest dla nas fundamentalnym zawodnikiem, który zawsze musi być na najwyższym poziomie. Tłumaczyłem mu, że by to osiągnąć, potrzebuje odpoczynku – dodał szkoleniowiec Juventusu, który bagatelizował niezadowolenie swojej gwiazdy.

Cristiano grał praktycznie bez przerwy. Kiedy odpoczywać jak nie w takich momentach?

Ze statystyk wynika, że Pirlo miał rację. Od 5 grudnia napastnik, który w piątek będzie obchodzić 36. urodziny, rozegrał 982 na 990 minut w Serie A, 90 minut w Superpucharze Włoch z Napoli (2:0), a odpoczywał tylko w Pucharze – z Genoą w 1/8 finału (3:2 po dogrywce) zagrał 32 minuty, ze SPAL (4:0) nie było go nawet w kadrze meczowej, a z Interem opuścił boisko na ostatni kwadrans. – Cristiano rozegrał wiele meczów z rzędu i każdy moment na złapanie oddechu może się przydać – przekonywał trener.

Cristiano strzela gola za golem. Jest w znakomitej formie

Cristiano jest w tym sezonie w nieprawdopodobnej formie. Pobił rekord Josefa Bicana i został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii futbolu. W 23 występach w obecnych rozgrywkach zdobył 22 bramki i miał trzy asysty. Dwa gole Portugalczyka zapewniły Juventusowi zwycięstwo na San Siro (2:1). Obrońcy mistrzostwa Włoch mają zatem ważną zaliczkę przed rewanżowym meczem, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Turynie.