Ronaldo bohaterem Juventusu! Piłkarze Interu pomogli rywalom [WIDEO]

Inter przystąpił do tego meczu osłabiony brakiem Romelu Lukaku, który musiał odpokutować po spięciu w poprzedniej rundzie ze Zlatanem Ibrahimoviciem w derbowym meczu z Milanem. W ekipie Juventusu próżno było szukać m.in. Paulo Dybali i Aarona Ramseya.

Początek meczu nie wskazywał, żeby brak Lukaku miał być problemem dla podopiecznych Conte. Już w dziewiątej minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Lautaro Martineza. Argentyńczyk wykończył kontrę swojego zespołu płaskim strzałem w środek. Wydaje się, że więcej w tej sytuacji mógł zrobić Buffon, który miał piłkę na ręku, ale ta jednak wturlała się do bramki.

Juventus długo nie mógł skonstruować składnej akcji, jednak w końcu z pomocą przyszli piłkarze Interu. W 24. minucie w polu karnym gospodarzy upadł Juan Cuadrado i natychmiast zaczął upominać się o podyktowanie rzutu karnego. Arbiter główny początkowo nie podjął takiej decyzji, ale został poinformowany przez VAR, że należy obejrzeć tę sytuację. Po krótkiej analizie sędzia uznał, że Ashley Young nieprzepisowo zatrzymywał rywala i wskazał na "wapno". Karnego na bramkę pewnie zamienił Cristiano Ronaldo.

Podopieczni Conte pomogli rywalowi raz, ale nie wyciągnęli wniosków. W 35. minucie Bastoni nie porozumiał się z Handanoviciem. Bramkarz daleko wyszedł z bramki do piłki, która była pod kontrolą gracza Interu. Golkiper pozbawił tym samym go możliwości podania, więc Bastoni postanowił odwrócić się z piłką. Niestety dla siebie i całego zespołu, nie miał pojęcia, że tylko na to czeka Ronaldo, który natychmiast odebrał mu piłkę i skierował ją do pustej bramki. Ta odbiła się jeszcze od słupka, ale ostatecznie Ronaldo mógł się cieszyć z dubletu, a goście z prowadzenia.

W drugiej połowie obie drużyny miały po jednej wybornej szansie na zdobycie bramki. W minucie goście wyszli spod pressingu. Piłka trafiła do Cuadrado, który wyłożył piłkę Bernardeschiemu, a ten uderzył z 15. metra na bramkę Handanovicia. Golkiper Interu odbił jednak piłkę, która jeszcze po drodze otarła się o jednego z interweniujących obrońców. Zaledwie minutę później sam na sam z Buffonem znalazł się Sanchez, który posłał piłkę obok bramkarza, ale z linii bramkowej futbolówkę wybił Demiral.

Na kolejną wyborną sytuację trzeba było czekać do 69. minuty. Świetną akcję przeprowadzili Martinez i Sanchez. Ten drugi przytomnie zagrał na prawą stronę pola karnego do Darmiana. Chilijczyk świetnie nawinął obrońcę i znalazł się w sytuacji sam na sam z Buffonem. W tym pojedynku górą był jednak golkiper "Starej Damy".

Juventus wyszedł na drugą połowę z zadaniem utrzymania wyniku po pierwszej połowie i to się udało, choć dużo w tym zasługi piłkarzy Interu, którzy najpierw pomogli rywalowi zdobyć bramki, a potem nie wykorzystali swoich sytuacji. Rewanżowy mecz odbędzie się w Turynie 9 lutego. Zwycięzca dwumeczu awansuje do finału Pucharu Włoch.