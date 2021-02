Zagraniczny transfer 18-letniego Polaka. Wschodząca gwiazda? "Niezwykła siła"

Włoskie Cagliari zdecydowało się pozyskać młody talent Zagłębia Sosnowiec. Jakub Sangowski dołączy do zespołu Serie A na zasadzie półrocznego wypożyczenia z zawartą opcją definitywnego wykupu po sezonie 2020/21. Według komunikatu napastnik wzmocni drużynę młodzieżową U19, prowadzoną przez Alessandro Agostiniego, która po sześciu meczach zajmuje 11. miejsce w tabeli Primavery.

Zagłębie Sosnowiec wypożyczyło 18-letniego piłkarza. Sangowski przejdzie na stałe do Cagliari?

To "polski środkowy napastnik o niezwykłej sile fizycznej" - wymienia cechy Sangowskiego włoski klub. Zawodnik Zagłębia Sosnowiec urodził się w Poznaniu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Zagłębiu Lubin. Zanim trafił do pierwszoligowego klubu, od lutego do sierpnia 2020 roku występował w młodzieżowych drużyna Lechii Gdańsk. Tam strzelił siedem goli w dwunastu meczach. W obecnym sezonie rozegrał trzy mecze w Fortuna 1. Lidze. Jakub będzie walczył o możliwość debiutu w 18. zespole Serie A, w którym na co dzień występuje Sebastian Walukiewicz.

Oficjalnie: Wielki talent z ekstraklasy przechodzi do Serie A. Mihajlović fanem Polaka

Jakub Sangowski jest kolejnym młodym piłkarzem, który trafił do klubu Serie A. W poniedziałek (1 lutego) informowaliśmy o transferze Kacpra Urbańskiego. Młodszy o dwa lata od Sangowskiego piłkarz Lechii Gdańsk dołączył do zespołu Bolognii FC. Młodzieżowy reprezentant Polski został wypożyczony do końca sezonu z obowiązkiem późniejszego wykupu. Urbański będzie drugim Polakiem w tym klubie po bramkarzu, Łukaszu Skorupskim.