Boniek o starciu Ibrahimovicia z Lukaku: Szkoda, że zostali zatrzymani

Zbigniew Boniek udzielił wywiadu w programie "La Domenica Sportiva" (Rai Sport). Dziennikarze zapytali prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o komentarz dotyczący sytuacji, do której doszło podczas ostatniego meczu Pucharu Włoch. W trakcie spotkania Interu Mediolan z AC Milan (2:1) doszło do konfliktu między Zlatanem Ibrahimoviciem, a Romelu Lukaku. "Idź po swoje gów***ne laleczki voodoo, mały osiołku", "Strzelę Ci w głowę", "Pi****lę cię i twoją żonę" - to tylko część kłótni zarejestrowanej przez kamery.

Zbigniew Boniek: Konfrontacja byłaby ciekawa

- Chętnie zobaczyłbym, jak się nawzajem tłuką. Mam wątpliwości, czy Lukaku mógłby wygrać. Oczywiście kłótnia była niedorzeczna, ale konfrontacja byłaby ciekawa. Bez dwóch zdań obaj byli godni wyrzucenia, ale to część piłki nożnej. Za moich czasów wszystko działo się w tunelu, tam wyjaśniało się pewne sprawy i nikt nic nie wiedział. Nie spodziewałem się takiej sceny z udziałem Ibrahimovicia i Lukaku - cytują wypowiedź Zbigniewa Bońka włoskie media.

Kłótnia między dwoma napastnikami szczególnie rozzłościła piłkarza Interu Mediolan. Gdy Ibrahimović nawiązał do laleczek voodoo oraz jego matki, reprezentant Belgii wygrażał Szwedowi, żeby spotkali się właśnie w tunelu i tam "wyjaśnili" sobie konflikt, do którego doszło w pierwszej połowie. Do bezpośredniego starcia na szczęście nie doszło.

Ibrahimović komentuje spięcie z Lukaku i wbija mu szpilkę. "W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm"

Po zakończonym spotkaniu pojawiły się nawet oskarżenia o rasizm, na które Ibrahimović postanowił odpowiedzieć w mediach społecznościowych. - W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm. Wszyscy jesteśmy tej samej rasy - wszyscy jesteśmy równi - napisał. Tymczasem okazuje się, że właśnie w oparciu o te oskarżenia, Ibra może pauzować przez 10 meczów. "Tuttomercato" przytacza art. 28 Giustizia Sportiva (zasad wprowadzonych we Włoszech przez FIGC).

Skąd wątek voodoo? Kilka lat temu jeden z włodarzy Evertonu zarzucił Romelu Lukaku, że ten odrzucił ofertę nowego kontraktu, gdyż podczas wizyty w Afryce szaman voodoo kazał mu przenieść się do Chelsea. Belg odciął się od tych oskarżeń i przyznał, że jego decyzja miała charakter tylko sportowy, a z działaczem spotkał się w sądzie.