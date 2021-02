Wielkie problemy Ibrahimovicia po skandalu w derbach! Są poważne zarzuty

"Idź po swoje gów***ne laleczki voodoo, mały osiołku", "Strzelę Ci w głowę", "Pi****lę cię i twoją żonę" - to tylko część zarejestrowanej kłótni między Zlatanem Ibrahimoviciem, a Romelu Lukaku. W trakcie ostatniego meczu Interu Mediolan z AC Milan (2:1) w Pucharze Włoch.

Po zakończonym spotkaniu pojawiły się nawet oskarżenia o rasizm, na które Ibrahimović postanowił odpowiedzieć w mediach społecznościowych. - W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm. Wszyscy jesteśmy tej samej rasy - wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy piłkarzami - niektórzy są lepsi od innych. Tymczasem okazuje się, że właśnie w oparciu o te oskarżenia, Ibra może pauzować przez 10 meczów.

Zlatan Ibrahimović odpowie za oskarżenia o rasizm?

Ibrahimović nie dokończył spotkania z Interem. W 58. minucie meczu Szwed został ukarany drugą żółtą kartką za bezsensowny faul na Aleksandarze Kolarovie w środku pola. Kara może być jednak dużo gorsza ze względu na temat laleczki voodoo, jaką poruszył 39-latek. "La Gazzetta dello Sport" informuje o przejęciu sprawy przez prokuraturę. "Tuttomercato" z kolei przytacza art. 28 Giustizia Sportiva (zasad wprowadzonych we Włoszech przez FIGC). Treść artykułu o zachowaniu dyskryminacyjnym brzmi następująco:

1. Zachowanie dyskryminacyjne oznacza każde zachowanie, które bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z przestępstwem, oczernianiem lub znieważaniem ze względu na rasę, kolor skóry, religię, język, płeć, narodowość, a nawet pochodzenie etniczne, stan osobisty lub społeczny lub stanowi propagandę ideologiczną zabronioną przez prawo lub pochwalające zachowania dyskryminacyjne.

2. Zawodnik, który popełnia przewinienie, o którym mowa w ust. 1, podlega karze dyskwalifikacji na co najmniej dziesięć dni meczowych lub w najpoważniejszych przypadkach tymczasową dyskwalifikacją i karą przewidzianą w art. 9, ustęp 1, litera g), a także dla sektora profesjonalnego - grzywna w wysokości od 10 000,00 EUR do 20 000,00 EUR.

- Prokurator uzyska raport, by rozpatrzyć, czego dotyczą kary meczowe. Jeżeli nie pojawią się przesłanki co do konkretnych faktów, prokurator podejmie środki, które uzna za stosowne - powiedział prezes FIGC Gabriele Gravina.

Wciąż nie podjęto oficjalnych decyzji w tej sprawie. Za Szwedem wstawili się natomiast inni zawodnicy, m.in. Paul Pogba z Manchesteru United. - Za bardzo mnie kocha. Jest ostatnią osobą, którą oskarżyłbym o rasizm! Nie żartujcie sobie w ten sposób - napisał na Twitterze Francuz.