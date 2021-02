Paweł Dawidowicz bezradny w meczu Serie A. Tak jak Roma nie strzela nikt w Europie!

Spotkanie rozstrzygnięto między 20. a 29. minutą spotkania, gdy AS Roma zdobyła wszystkie trzy bramki. Pierwszy bramkarza Hellasu Werony pokonał Gianluca Mancini, który strzelił gola głową z rzutu rożnego. Wynik spotkania zaledwie dwie minuty później podwyższył Henrikh Mkhitaryan, a trzecie trafienie wpadło na konto Mayorala. Jedynego gola dla gości w 62. minucie strzelił Ebrima Colley. Pomocnik pojawił się na boisku zaledwie pięć minut wcześniej.

Paweł Dawidowicz nie dał rady zatrzymać AS Romę. Włoski klub pierwszym takim zespołem w TOP 5 lig europejskich

Przegrana w ostatnim meczu Serie A z AS Romą była szóstą porażką w obecnym sezonie. Warto wspomnieć, że w ciągu pierwszych 45 minut piłkarze Hellasu Werony nie byli w stanie oddać ani jednego strzału na bramkę rywala. W drugiej połowie z kolei wypracowali pięć sytuacji bramkowych, z czego dwie zakończyły się uderzeniem w światło bramki.

Pełne 90 minut rozegrał Paweł Dawidowicz, środkowy obrońca Werony, który do klubu trafił w 2019 roku. Polak rozegrał tym samym 16 spotkanie w bieżących rozgrywkach. Do tego dwukrotnie wystąpił w Pucharze Włoch. 25-latek jest związany z klubem kontraktem do końca czerwca 2022 roku.

Według wyliczeń statystyków "OptaJoe" - AS Roma dołączyła do klubów z najlepszych pięciu lig w Europie, które w obecnym sezonie zanotowały dziesięć meczów z co najmniej trzema zdobytymi bramkami. Pozostałymi drużynami, które osiągnęły taki sam wynik są Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium. Kolejne spotkanie Roma rozegra sobotę. Przeciwnikiem będzie Juventus.

Hellas Werona z kolei zmierzy się dzień później z Udinese. Po 20 kolejkach Serie A zespół Dawidowicza zajmuje 9. miejsce w tabeli z bilansem ośmiu zwycięstw, sześciu remisów i sześciu porażek.