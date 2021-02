Surrealistyczny gol Ibrahimovicia na treningu. Mistrz taekwondo [WIDEO]

Najskuteczniejszy piłkarz włoskiego klubu na swoim Instagramie pochwalił się niesamowitym zagraniem.

Ibrahimović zdobył nieprawdopodobnego gola na treningu. Nazwał go strzałem "Ninja"

Na opublikowanym filmie widać, jak Ibrahimović z bardzo trudnej pozycji podchodzi do piłki i uderzeniem w stylu taekwondo pakuje ją do siatki. Sam zawodnik nazwał to uderzenie strzałem "ninja", To nie pierwszy raz, gdy szwedzki napastnik prezentuje niesamowitą sprawność fizyczną. Wcześniej kilka razy zdarzyło mu się już w karierze zdobyć gola w ligowym meczu po niezwykle efektownym, akrobatycznym uderzeniu.

Zobacz strzał "ninja" w wykonaniu Ibrahimovicia:

Ibrahimović ma ważny kontrakt z AC Milan do końca czerwca tego roku. Szwed na razie nie podjął decyzji o jego przedłużeniu. - Teraz moim wyzwaniem jest, aby dojrzewał młody zespół Milanu. To sprawia mi jeszcze większą radość niż zwycięstwa - powiedział Szwed dla włoskich mediów. 39-letni napastnik w sezonie 2020/21 zdobył aż 12 goli w Serie w zaledwie 10 meczach, a Milan jest liderem tabeli z przewagą dwóch punktów nad Interem i sześciu nad AS Romą.