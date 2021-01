Kolejny kapitalny mecz Skorupskiego! Polak piłkarzem meczu. "Zatrzymał Zlatana"

Łukasz Skorupski nie był jednak bezradny po dobitce Ante Rebicia, który przytomnie zachował się po pomyłce Zlatana. W ciągu całego spotkania Polak zaliczył wiele bparad, ogólnie aż ośmiokrotnie interweniując. Zresztą, sami zobaczcie:

Zobacz wideo Łukasz Skorupski zatrzymał Zlatana Ibrahimovicia [ELEVEN SPORTS]

- Łukasz Skorupski wow! To może być interwencja całej kolejki. Coś pięknego w wykonaniu Polaka. Ma dziś swój dzień. Zatrzymał Zlatana i to w jakim stylu. To może być jego najlepszy mecz w Serie A - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports. Później z karnego Polaka pokonał Kessie. Skorupski został wybrany graczem meczu i otrzymał notę "7" w skali od 1 do 10.

- Nie bał się ryzykownie wychodzić z bramki, ale dobrze mu to wychodziło. Zatrzymał Theo, a potem aż trzy razy powstrzymał Ibrahimovicia, w tym raz z karnego. Zanotował wiele udanych interwencji. Zasługiwał na większą pomoc od obrony, szczególnie przy golu Rebicia - czytamy w "LGdS".

Skorupski już w poprzedniej kolejce błysnął w Serie A. Był jednym z najlepszych zawodników spotkania z Juventusem. I to mimo faktu, że 29-letni zawodnik wpuścił dwa gole, a Bologna przegrała na wyjeździe 0:2.

Sytuacja w tabeli Serie A

Liderem ligi jest Milan. Bologna zdobyła 20 punktów w 20 meczach i zajmuje 13. miejsce w tabeli. Ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, ale rozegrała mecz więcej niż Cagliari, Parma i Crotone.

Czy Skorupski pojedzie na Euro?

Paulo Sousa ma kłopoty bogactwa. Na zbliżające się mistrzostwa Europy zabierze trzech bramkarzy. Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański to pewniacy, ale kto będzie trzecim? Walczy co najmniej trzech kandydatów. Są to: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina), Rafał Gikiewicz (Augsburg) oraz właśnie Skorupski.

Bramkarz Bolonii zadebiutował w kadrze w 2012 roku. Od tego czasu rozegrał w niej cztery spotkania.

