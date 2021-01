Ibrahimović komentuje spięcie z Lukaku i wbija mu szpilkę. "W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm"

- Wstyd, hańba, szalona bijatyka - to tylko niektóre słowa, które dominowały we włoskich mediach po szalonych derbach Mediolanu w ćwierćfinale Pucharu Włoch. To wszystko przez starcie Zlatana Ibrahimovicia z Romelu Lukaku, do którego doszło pod koniec pierwszej połowy ćwierćfinału Pucharu Włoch między Milanem i Interem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Myślę, że Milik nie zapomniał o Juventusie, a Juventus o nim"

Kłótnia Ibrahimovicia i Lukaku podczas derbów Mediolanu. Kontrowersje we włoskich mediach

Wtedy Belg został sfaulowany przed polem karnym przez Alessio Romagnoliego i bardzo się zdenerwował. Nagle Lukaku ze Szwedem zaczęli się przepychać, a na koniec zetknęli się czołami. Zostali ukarani żółtymi kartkami, ale starli się jeszcze podczas przerwy spotkania podczas zejścia do szatni.

"Wstyd, hańba, szalona bijatyka". Włosi wzburzeni po starciu Ibrahimović - Lukaku

Po spotkaniu we włoskich mediach pojawił się zapis kłótni między Ibrahimoviciem i Lukaku. Spore kontrowersje wzbudził fragment, w którym Szwed mówi do swojego rywala: Idź po swoje gów***ne laleczki voodoo, mały osiołku.

Włosi opublikowali szokujący zapis kłótni Ibrahimović - Lukaku. "Strzelę ci w głowę"

Ibrahimović zaznaczył brak rasizmu w kłótni z Lukaku. I wbił mu szpilkę

Pojawiły się nawet oskarżenia o rasizm, na które Ibrahimović postanowił odpowiedzieć w mediach społecznościowych. - W świecie Zlatana nie ma miejsca na rasizm. Wszyscy jesteśmy tej samej rasy - wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy piłkarzami - niektórzy są lepsi od innych - napisał i jednocześnie wbił szpilkę Lukaku.

Na oskarżenia w kierunku Zlatana odpowiedział również Paul Pogba. Francuz zrobił to w mistrzowski sposób.

Skandaliczne zachowanie Ibrahimovicia i Lukaku. Wszystko nagrane! "pi....ę cię i twoją żonę"

Inter ostatecznie wygrał 2:1 (0:1) po pięknej bramce Cristiana Eriksena z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry. W półfinale zmierzy się z Juventusem lub SPAL.