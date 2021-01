Skandaliczne zachowanie Ibrahimovicia i Lukaku. Wszystko nagrane! "pi....ę cię i twoją żonę"

Do starcia Zlatana Ibrahimovicia z Romelu Lukaku doszło pod koniec 1. połowy ćwierćfinału Pucharu Włoch między Milanem i Interem. Obaj zawodnicy zaczęli się przepychać po rzucie wolnym dla drużyny Antonio Conte, a na koniec zetknęli się czołami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Myślę, że Milik nie zapomniał o Juventusie, a Juventus o nim"

Za zachowanie piłkarze otrzymali po żółtej kartce. Nie był to jednak koniec napięć między nimi. Do wielkiej kłótni doszło po gwizdku kończącym 1. połowę. Lukaku wtedy chciał rzucić się na Ibrahimovicia, do czego nie dopuścili jego koledzy z drużyny.

Nowy polski nadawca przejął Bundesligę. Teraz zapowiada ekspansję! "Chcemy poszerzyć naszą ofertę"

Wielkie spięcie Lukaku z Ibrahimoviciem

"Pi....lę cię i twoją żonę" - krzyczał Lukaku do Szweda. Pierwsze informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych, sugerują, że Ibrahimović miał nazwać Belga "osłem" i obrażać jego mamę.

Ibrahimović na początku meczu był bohaterem Milanu, bo to on dał zespołowi prowadzenie w 31. minucie.

Kolejny transfer Wisły Kraków! Szybka reakcja po niewypale z Hallem. To dobry znajomy Petera Hyballi

W drugiej połowie Szwed nie opanował jednak nerwów. W 58. minucie Ibrahimović został ukarany drugą żółtą kartką za bezsensowny faul na Aleksandarze Kolarovie w środku pola.

W 71. minucie meczu do remisu doprowadził Lukaku, który perfekcyjnie wykorzystał rzut karny. Mecz zakończył się zwycięstwem Interu 2:1. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Christian Eriksen.