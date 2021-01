Gennaro Gattuso na wylocie z Napoli? Na horyzoncie pojawił się były trener

Gennaro Gattuso objął stanowisko trenera Napoli w grudniu 2019 roku, zastępując na tym stanowisku Carlo Ancelottiego. Pierwszy sezon pod wodzą Rino Napoli zakończyło na 7. miejscu, dzięki czemu awansowało do Ligi Europy. W tym sezonie Napoli zajmuje 6. lokatę z 34 punktami na koncie, mając w zanadrzu do rozegrania zaległy mecz z Juventusem.

Gattuso straci pracę? Do Napoli może wrócić Rafael Benitez

Włoskie media, z "Corriere dello Sport" i "La Stampą" na czele, zgodnie informują, że po ostatnim meczu Napoli z Hellasem Verona (1:3) prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, jest wściekły na trenera Gattuso i dyrektora sportowego, Cristiano Giuntoliego. Relacje między prezesem a szkoleniowcem mają być bardzo słabe. Coraz więcej wskazuje na to, że kontrakt Gennaro Gattuso - który jest ważny do 30 czerwca tego roku - nie zostanie przedłużony.

Tym samym Gennaro Gattuso będzie pod sporą presją niemal do końca sezonu. Według powyższych źródeł, prezes De Laurentiis może rozważyć powrót Rafaela Beniteza do Napoli. Były szkoleniowiec Liverpoolu zrezygnował z pracy w chińskim Dalian Professional i jest zainteresowany powrotem do Europy. Nie należy wykluczać, że w przypadku kolejnych słabszych wyników Napoli Rafa Benitez zastąpi Gattuso jeszcze w tym sezonie. Za to brytyjskie media informowały o zainteresowaniu Celtiku (gdzie zagrożona jest posada Neila Lennona), ale jak informuje Guilem Balague, Hiszpan nie przejmie mistrza Szkocji. - Zainteresowanie jest prawdziwe, ale na tę chwilę to wykluczone. Benitez zamierza odpocząć pomimo kilku ofert - powiedział ekspert Sky Sports.