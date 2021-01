Media: Juventus chce dwóch piłkarzy Bayernu. Wzmocnienie pomocy i ataku

W niedzielę Juventus pokonał Bolognę (2:0) w meczu 19. kolejki Serie A, ale zespół prowadzony przez Andreę Pirlo zajmuje 4. miejsce w tabeli ligowej z 36 punktami - prowadzący AC Milan ma o siedem punktów więcej. Mistrzowie Włoch muszą gonić rywali, dlatego w styczniowym oknie transferowym zamierzają się wzmocnić.

REKLAMA

Zobacz wideo Kapitalna interwencja Szczęsnego! Aż sam się śmiał [ELEVEN SPORTS]

Juventus szuka napastnika na rynku. Kolejną opcją Zirkzee

Juventus szuka napastnika, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Alvaro Moratą i zwiększyłby możliwość rotacji. We włoskich mediach pojawiały się plotki łączące klub z Turynu z Fabio Quagliarellą, Gianluką Scamaccą czy Graziano Pelle. "Stara Dama" miała też rozważać podpisanie umowy z Arkadiuszem Milikiem, która byłaby ważna od 1 lipca 2021 roku. Jednak Polak zdecydował się na transfer do Olympique Marsylia, nie chcąc tracić szans na grę na mistrzostwach Europy. Wobec tego Juventus poszukuje kolejnych opcji na rynku.

Zgodnie z doniesieniami portalu "Calciomercato", mistrz Włoch ma być zainteresowany sprowadzeniem Joshuy Zirkzee z Bayernu Monachium. Holender chce więcej grać (do tej pory łączony był z Evertonem i Parmą), ale Bayern nie chce pozbywać się go na stałe. Z tego względu możliwe jest wypożyczenie do końca sezonu przyszłego sezonu.

"Stara Dama" interesuje się również Tolisso

Juventus w zimowym oknie transferowym za swój priorytet uznaje sprowadzenie środkowego napastnika, ale Andrea Pirlo nie ukrywa, że chętnie też wzmocniłby środek pola. I tu kandydatem jest Corentin Tolisso. Francuz był obserwowany przez Juventus w 2017 roku, jednak ostatecznie wybrał Bayern Monachium. Były piłkarz Olympique Lyon ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Juventus chciałby go wypożyczyć do końca tego sezonu, ale Bayern wolałby go sprzedać latem 2021 roku. Czasu na negocjacje nie ma zbyt wiele, gdyż okno transferowe zamyka się 1 lutego.

Piłkarz PSG już nie rozważa zmiany klubu. Czeka na Leo Messiego

Wypożyczenia między Juventusem a Bayernem to nie nowość. W ten sposób z Turynu do Monachium latem przeszedł Douglas Costa, a w przeszłości podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku Kingsleya Comana (Bayern wypożyczył go na dwa lata, po czym go wykupił).