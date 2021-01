Wojciech Szczęsny superstar! Ale przebił go inny Polak. Włosi zachwyceni

- Szczęsny to bardzo dobry bramkarz i ważny dla nas zawodnik. Zawsze jest gotowy, gdy go potrzebujemy - mówił po spotkaniu trener Juve Andrea Pirlo. We włoskich mediach co do występu golkipera reprezentacji Polski również panowała zgoda.

"Jeden z sekretów Juventusu. Nie zatrzymuje się nawet na moment. Wspaniałą paradą zapobiegł samobójowi Cuadrado." - komplementowano Polaka w "La Gazzetta dello Sport", którego dziennikarze ocenili występ Szczęsnego na "7". Identyczną notę 30-letni bramkarz otrzymał także od serwisu "Goal.com":

"Tak jak w Superpucharze, Polak musiał bardziej uważać na swoich kolegów z drużyny, niż na przeciwników. Pokazał znakomity refleks w sytuacji z Cuadrado" - napisano.

Turyński "Tuttosport" jeszcze bardziej docenił bramkarza Juve, przyznając mu ocenę "7,5". "Tylko się zaśmiał, gdy musiał obronić efektowną główkę Cuadrado. Niesamowita sprawność. Jest obecnie na bardzo wysokim poziomie." - argumentowano.

Jeszcze lepsze noty od Szczęsnego otrzymał jego rodak z Bologni, Łukasz Skorupski. "La Gazzetta dello Sport" oceniła go na "8", a Goal.com na "7,5". "Polacy dobrze stoją, jeśli chodzi o bramkarzy. Szczęsny był super, a Skorupski świetnie zatrzymał strzały McKenniego i Ronaldo. Gdyby tylko nie ten rykoszet od Schoutena..." - napisano w "LGdS".

"Zawsze fajnie widzieć kolegę Polaka w dobrej formie"

Występ swojego kolegi z reprezentacji Wojciech Szczęsny docenił również na Instagramie, gdzie po meczu wrzucił swoje zdjęcie ze Skorupskim. - Zawsze fajnie widzieć kolegę Polaka w dobrej formie. Cuadrado sprawdził dziś nas obu - żartował bramkarz Juventusu. - Powodzenia - odparł w komentarzu Skorupski.

Dobry Dawidowicz, kiepski Zieliński

Skrajnie różne oceny od "La Gazzetta dello Sport" dostali polscy zawodnicy za mecz Hellas Verona - Napoli (3:1). Paweł Dawidowicz dostał mocną "7" za to, że "upilnował Insigne i radził sobie dobrze również, gdy mierzył się z Lozano lub Politano".

Zupełnie inaczej to spotkanie będzie wspominał za to Piotr Zieliński, który zdaniem "Gazzetty" był najgorszym zawodnikiem na boisku i otrzymał niską notę "4". "Już w czwartej minucie zmarnował szansę na drugiego gola i niczego nie wykreował. Został stłamszony przez Tameze" - argumentowano.