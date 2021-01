W zimowym oknie transferowym media łączyły już Krzysztofa Piątka z dwoma włoskimi klubami – Genoą oraz Juventusem. W przypadku drużyny z Genui zakończyło się na szumnych zapowiedziach medialnych, natomiast mistrz Włoch miałby być zainteresowany wymianą z Herthą Berlin, dzięki której klubami zamieniliby się Krzysztof Piątek i Federico Bernardeschi.

Parma zainteresowana Piątkiem. Najpierw trzeba sprzedać jednego napastnika

Zespół z Emilii-Romanii od samego początku zimowego okna transferowego dążył do sprowadzenia Kevina Lasagny z Udinese, natomiast napastnik wybrał ofertę Hellasu Verona - którego piłkarzem jest Paweł Dawidowicz. "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Krzysztof Piątek znalazł się w ostatnich dniach na liście życzeń Parmy. Zawodnik byłby zainteresowany powrotem do Włoch, natomiast najpierw Parma musiałaby sprzedać jednego ze swoich napastników, aby transfer był możliwy do realizacji. W związku z tym można się spodziewać, że w najbliższych dniach nowego pracodawcę znajdzie Andreas Cornelius lub Roberto Inglese.

Jeżeli uda się Parmie zrealizować przenosiny Krzysztofa Piątka na Stadio Ennio Tardini, to będzie to dla nich trzeci transfer w styczniu 2021 roku. Wcześniej ekipa z Emilii-Romanii wypożyczyła z obowiązkiem wykupu Andreę Contiego z Milanu oraz kupiła Vasileosa Zagaritisa z Panathinaikosu Ateny.

Krzysztof Piątek w tym sezonie jest głównie rezerwowym Herthy Berlin. Polak zdobył cztery gole w rozgrywkach Bundesligi, ale wszystkie w roli zmiennika. Piątek zagrał dziewięć spotkań w pierwszym składzie drużyny z Berlina i przebywał na boisku przez 840 minut. Hertha zajmuje 14. miejsce w tabeli ligowej i walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.