Trener Romy na wylocie z klubu. Jest dwóch kandydatów na zastępstwo

We wtorek AS Roma przegrała w 1/8 finału Pucharu Włoch ze Spezią Calcio (2:4) i odpadła z rozgrywek. Na domiar złego w przeciągu minuty dwóch piłkarzy Romy - Gianluca Mancini i Pau Lopez - otrzymało czerwone kartki. Mimo reakcji Lorenzo Pellegriniego Roma przeprowadziła w dogrywce szóstą zmianę, która jest niezgodna z przepisami. Nie należy wykluczać, że ekipa z Rzymu zostanie, drugi raz w tym sezonie, ukarana walkowerem 0:3. Na początku sezonu Hellas Verona wygrał walkowerem z Romą ze względu na występ Amadou Diawary, który nie był do tego spotkania zarejestrowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Lazio rozbiło Romę w derbach! Zobacz skrót [ELEVEN SPORTS]

AS Roma w tym sezonie prezentuje się dobrze. W tabeli Serie A rzymianie zajmują 4. miejsce z 34 punktami na swoim koncie. Do prowadzącego Milanu zespół prowadzony przez Paulo Fonsekę traci dziewięć "oczek". Z kolei w Lidze Europy Roma wygrała rozgrywki w grupie A, zdobywając 13 punktów. Jej rywalem w 1/16 finału tych rozgrywek będzie portugalski Sporting Braga.

Media: Massimiliano Allegri i Maurizio Sarri faworytami Romy w przypadku zwolnienia Paulo Fonseki

Włoskie media są pewne, że w przypadku niekorzystnego wyniku w sobotnim meczu Romy ze Spezią Calcio, Paulo Fonseca może zostać zwolniony. Klub wcześniej nie brał takiego scenariusza pod uwagę ze względu na sytuację ekonomiczną, natomiast gorsze wyniki mogą sprawić, że były szkoleniowiec Szachtara Donieck może stracić pracę.

Zarząd za swojego faworyta na stanowisko trenera zdaniem "La Gazzetty dello Sport" uważa Massimiliano Allegriego, który od czerwca 2019 roku jest bezrobotny. Problemem może okazać się obecna filozofia klubu, o której na swojej pierwszej konferencji prasowej wspomniał dyrektor generalny Romy, Tiago Pinto. Portugalczyk stwierdził, że plany klubu są średnioterminowe. W związku z tym Roma nie jest pewna, czy Allegri byłby zainteresowany taką wizją pracy w Romie. Dodatkowo Massimiliano Allegri ma znajdować się na liście życzeń Chelsea. Alternatywą ma być Maurizio Sarri, który w czerwcu 2020 został zwolniony z funkcji trenera Juventusu. Media zwracają uwagę, że zarówno Allegri, jak i Sarri, woleliby rozpocząć pracę przed startem nowego sezonu i mieć możliwość pracy z zespołem w okresie przygotowawczym.

Trzecią opcją ma być Luciano Spalletti, który już pracował w Romie w latach 2005-2009 i 2016-2017. Wszyscy w Rzymie znają mocne i słabe strony tego szkoleniowca i, co jest ważne, były trener Interu Mediolan miałby być chętny do rozpoczęcia pracy jeszcze w tym sezonie. "La Gazzetta dello Sport" dodaje, że do końca sezonu Romę mógłby też poprowadzić Walter Mazzarri, który w latach 2018-2020 był odpowiedzialny za wyniki Torino.