Milik wyruszył na testy medyczne! Transfer na ostatniej prostej! Włoch podał szczegóły umowy

Renomowany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych najnowsze informacje dot. transferu polskiego napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłopoty Milika w Napoli. "Wolę w kadrze niegrającego Milika niż grającego regularnie Piątka"

Portugalczyk trenerem kadry? Jego agent już dał znać! Przyleciał do Warszawy

Milik poleciał do Francji. Transfer do Marsylii kwestią czasu. "Dzisiaj przejdzie testy medyczne"

- Milik za godzinę opuści Neapol prywatnym samolotem. Dzisiaj przejdzie testy medyczne w drużynie Olympique Marsylia. Wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, 8 mln euro plus 4 mln euro zawarte w bonusach plus 20 proc. dla Napoli od następnego transferu - napisał dziennikarz na Twitterze.

W środę Di Marzio ujawnił, że prezes Napoli Aurelio de Laurentiis zdecydował się zrezygnować z chęci pozwania Milika. Włoch chciał miliona euro za rzekome straty wizerunkowe, jakie klub miał ponieść za to, że Milik promował swoim wizerunkiem własną restaurację w Katowicach. Była to jedna z kości niezgody w negocjacjach transferu, jednak prezes Napoli odpuścił. - Pracujemy nad transferem. Wciąż są pewne rzeczy do dogadania - powiedział w środowy wieczór dyrektor sportowy Napoli, Cristiano Giuntoli.

"To koniec Zidane'a". Media wywlekają na wierzch tajemnice szatni Realu!

Milik jest odsunięty od kadry Napoli i nie gra od 8 sierpnia, kiedy to wystąpił ostatni raz, gdy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Sprzedaż Polaka w styczniowym okienku przez Napoli jest ostatnią szansą, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze, ponieważ już na koniec czerwca kończy mu się kontrakt.

Obraniak o transferze Milika do Olympique Marsylia. "Może odgrywać kluczową rolę"

Transfer Milika do Marsylii we francuskich mediach zachwalał Ludovic Obraniak. - Milik ma niesamowitą lewą nogę i jak na tak wysokiego napastnika jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie - przekonywał były reprezentant Polski. - Jest bardzo sprytny w polu karnym i dobrze gra głową. Może odgrywać w Marsylii kluczową rolę. Napoli to klub w którym jest wielka presja, to też dobre przygotowanie do tego, co czeka piłkarza w Marsylii. Innych mogłoby to przerosnąć, Milika nie. To nie Flash, nie biega z prędkością 200 kilometrów na godzinę, ale ma duże umiejętności i jest ambitny. Nie jest to też Lewandowski, nie można go z nim porównywać. Ale to dobry i inteligentny zawodnik - ocenił.