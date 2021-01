Sensacyjne wieści na temat Piątka. Juventus jest zainteresowany, to byłaby wymiana

Forma Krzysztofa Piątka pozostawia wiele do życzenia. Były piłkarz m.in. Milanu strzelił cztery gole, ale wszystkie jako rezerwowy. Łącznie Polak przebywał na boisku przez 840 minut i dziewięciokrotnie wybiegł w pierwszym składzie Herthy. Zespół z Berlina zajmuje 14. miejsce w tabeli Bundesligi.

Piątek wróci do Serie A? Chce go Juventus

Przed transferem do Herthy Piątek zagrał 55 meczów i strzelił 26 goli w Serie A w barwach Genoi i Milanu. Jak podaje "Corriere Torino", napastnik reprezentacji Polski może wrócić do Włoch, a zainteresowany jego sprowadzeniem jest Juventus.

Drużyna z Turynu szuka napastnika, który miałby być czwartym w hierarchii u Andrei Pirlo. Jak dotąd włoskie media informowały, że Juventus obserwuje takich piłkarzy jak Fabio Quagliarella, Graziano Pelle czy Gianluca Scamacca.

"Corriere Torino" informuje, że Juventus mógłby pozyskać Piątka na zasadzie wymiany. Do Berlina miałby trafić Federico Bernardeschi, który w Turynie pełni rolę zmiennika. Wychowanek Fiorentiny przeniósł się do Juventusu latem 2017 r. za 40 mln euro, ale do tej pory nie spełnił oczekiwań.

Dla Krzysztofa Piątka transfer do Juventusu byłby awansem sportowym, natomiast Polak prawdopodobnie pełniłby rolę zmiennika Alvaro Moraty. Włoskie media nie informują jednak, czy ta wymiana odbyłaby się na zasadzie transferów definitywnych.