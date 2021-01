Insigne zrozpaczony po Superpucharze. Czarna seria! Znów nie pokonał Szczęsnego z karnego!

Bramki w meczu o Superpuchar Włoch zdobywali Cristiano Ronaldo - dla którego to 760. bramka w karierze - oraz Alvaro Morata. Dwukrotnie świetną interwencją popisał się Wojciech Szczęsny, który powstrzymał akcje Hirvinga Lozano. Sam mecz na MAPEI Stadium nie porywał, a zawodnikom obu zespołów brakowało determinacji i woli walki. Pierwsza bramka została zdobyta w 64. minucie. Druga – w doliczonym czasie drugiej połowy spotkania.

Czarna seria Lorenzo Insigne w meczach z Juventusem

Znów meczu z Juventusem do udanych nie zaliczy Lorenzo Insigne. Kapitan Napoli miał okazję pokonać Wojciecha Szczęsnego z rzutu karnego, ale Włoch uderzył obok bramki. Rzut karny został przyznany Napoli po prawidłowej decyzji systemu VAR – Weston McKennie kopnął Driesa Mertensa w nogę. Insigne otrzymał za ten mecz od "La Gazzetty dello Sport" notę 5,5. – Dla niego to był mecz o dwóch twarzach. Najciekawszy był jego pojedynek z cudownie uzdrowionym Cuadrado. Był jednym z lepszych piłkarzy Napoli, aż do niewykorzystanego rzutu karnego – argumentuje włoski dziennik. Najgorzej w zespole prowadzonym przez Gennaro Gattuso został oceniony Piotr Zieliński. Polak otrzymał "piątkę" w dziesięciostopniowej skali.

To nie pierwszy raz, kiedy Insigne nie strzela bramki z karnego Juventusowi – czarna seria piłkarza Napoli trwa od 23 maja 2015 roku. Wtedy strzał Insigne obronił Gianluigi Buffon, ale bramkę dla Napoli po dobitce zdobył David Lopez. Drugi raz Insigne się pomylił 3 marca 2019 roku – wtedy reprezentant Włoch uderzył piłkę w słupek bramki bronionej przez Wojciecha Szczęsnego.

Obecnie Napoli zajmuje 3. miejsce w tabeli Serie A z 34 punktami na koncie. Insigne ma najwięcej punktów w klasyfikacji kanadyjskiej (gole + asysty) spośród wszystkich piłkarzy Napoli – zdobył dziewięć goli i zanotował cztery asysty w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.