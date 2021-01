Kuriozalne zachowanie trenera Romy! Piłkarz chciał go powstrzymać! Będzie drugi walkower!

Spezia to beniaminek Serie A, który pozytywnie zaskakuje (zajmuje 13. miejsce), ale w starciu 1/8 finału Pucharu Włoch zdecydowanym faworytem była Roma. Po 90 minutach był remis 2:2, a w dogrywce gospodarze stracili kolejne dwa gole. Szczególnej urody było trafienie Ricardo Saponary, który pięknie przelobował bramkarza strzałem z dystansu i ustalił wynik na 4:2. Kluczowa sytuacja dla losów tego meczu miała jednak miejsce wcześniej.

REKLAMA

Roma sensacyjnie odpada z Pucharu po dogrywce. Dwie czerwone kartki w minutę

Zobacz wideo Kłopoty Milika w Napoli. "Wolę w kadrze niegrającego Milika niż grającego regularnie Piątka"

Była 95. minuta, gdy Paulo Fonseca zdjął z boiska napastnika Pedro i wprowadził stopera Ibaneza. To była reakcja na dwie czerwone kartki, jakie zobaczyli Gianluca Mancini i Pau Lopez (obrońca i bramkarz). Zobaczył to Lorenzo Pellegrini, autor pierwszego gola Romy, i podbiegł do trenera, by najprawdopodobniej przypomnieć mu, że już wyczerpał limit pięciu zmian. Portugalczyk jednak nie posłuchał Włocha i wpuścił szóstego piłkarza na murawę.

Zlatan Ibrahimović zdradził transfer Milanu. "Razem będziemy straszyć rywali"

Jak poinformował Gianluca Di Marzio, włoski dziennikarz, Roma może spodziewać się walkowera na korzyść Spezii. Przepisy są w takim przypadku bezwzględne i wszystko wskazuje, że rzymianie przegrają 0:3.

Kolejna taka wpadka Romy

Sytuacja jest tym bardziej szokująca, że w 1. kolejce Serie A Roma bezbramkowo zremisowała z Hellasem Werona, ale za tamten mecz nie dostała punktu. Dlaczego? Pantaleo Longo, ówczesny działacz Romy, popełnił błąd przy zgłaszaniu zawodników Romy do rozgrywek Serie A. 23-letniego Amadou Diawarę umieścił na liście zawodników U-21, za co Roma przegrała walkowerem 0:3. I co najciekawsze: kilka dni później Longo podał się do dymisji i został pracownikiem Hellasu.