Podopieczni Paulo Fonseki jak dotąd radzili sobie przyzwoicie w sezonie 2020/2021. AS Roma wygrała swoją grupę w Lidze Europy z 13 punktami na koncie, a w tabeli Serie A zajmuje 4. miejsce z 34 punktami. Do prowadzącego Milanu drużyna ze stolicy Włoch traci dziewięć punktów, a do drugiego Interu – sześć.

AS Roma przegrywa ze Spezią Calcio. Porażka w złym stylu

Jeszcze kilka dni temu Roma musiała uznać wyższość SS Lazio (0:3) w 175. derbach Rzymu, a we wtorkowy wieczór poniosła drugą dotkliwą porażkę z rzędu na Stadio Olimpico.

Pierwszy kwadrans wtorkowego meczu należal do Spezii, która wyszła na dwubramkowe prowadzenie dzięki trafieniu Andreja Galabinova z rzutu karnego oraz bramce Riccardo Saponary. Dla napastnika z Bułgarii był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie od 4 października 2020 roku, kiedy to doznał kontuzji kolana. Saponara z kolei zdobył pierwszą bramkę w barwach Spezii. Roma zdołała zdobyć gola kontaktowego jeszcze w pierwszej połowie za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Lorenzo Pellegriniego.

W 73. minucie Roma zdołała zdobyć bramkę na 2:2 dzięki uderzeniu Henrikha Mkhitaryana.

Do końca drugiej połowy wynik nie uległ zmianie, więc sędzia zrządził dogrywkę. Jej początek przyniósł dwie czerwone kartki dla Romy – najpierw boisko po drugiej żółtej kartce opuścił Gianluca Mancini, a kilkanaście sekund później bramkarz Pau Lopez sfaulował przeciwnika poza polem karnym.

Od tego momentu Roma starała się tylko bronić, aby doprowadzić do konkursu rzutów karnych, ale Spezia zdobyła dwie bramki. Beniaminek Serie A wyszedł na prowadzenie 3:2 w 107. minucie po golu Daniele Verde, a w 119. minucie wynik meczu na 4:2 ustalił Riccardo Saponara.

Porażka na boisku, poza nim walkower?

Kibice AS Romy mają prawo być zirytowani po porażce ze Spezią, ale to nie koniec złych inforamcji. Przez czerwoną kartkę Pau Lopeza Roma musiała wprowadzić bramkarza w miejsce piłkarza z pola. Daniel Fuzato pojawił się na boisku w miejsce Bryana Cristante. Problem w tym, że to była szósta zmiana przeprowadzona przez Paulo Fonsekę. Nikt nie zauważył tutaj nieprawidłowości poza pomocnikiem Romy, Lorenzo Pellegrinim. W związku z tym ekipie z Rzymu grozi walkower za złamanie przepisu z dopuszczalnymi pięcioma zmianami w meczu.

Dodatkowo we włoskich mediach pojawiła się informacja, że właściciele Romy rozmyślają nad przyszłością trenera Fonseki. Rodzina Friedkinów rozmawiała ze szkoleniowcem długo po meczu i wspólnie opuścili Stadio Olimpico jako ostatni. Środowy wieczór może być decydującym w kwestii przyszłości portugalskiego trenera.