Karol Świderski blisko transferu. Ma kosztować 6-7 mln euro

Karol Świderski występuje w barwach PAOK-u od stycznia 2019 roku. 23-letni napastnik zagrał 80 spotkań w barwach trzykrotnego mistrza Grecji, w których zdobył 27 bramek i zanotował osiem asyst. W trwającym sezonie 2020/2021 były piłkarz Jagiellonii Białystok ma na koncie siedem goli i pięć asyst w 15 meczach ligowych. PAOK brał także udział w rozgrywkach Ligi Europy, ale nie zdołał awansować do 1/16 finału tych rozgrywek. Grecy musieli uznać wyższość PSV Eindhoven oraz Granady CF i zakończyli zmagania na trzecim miejscu w grupie z sześcioma punktami.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawi Piotr Zieliński! Co za gol Polaka w Serie A [ELEVEN SPORTS]

Wcześniejsze oferty z Włoch za Świderskiego

Pierwsze zapytania z Serie A o Karola Świderskiego pojawiły się latem 2016 roku. Wtedy o, wówczas 19-letniego, piłkarza pytała Bologna FC i Atalanta BC, ale nie był on zainteresowany przeprowadzką do Włoch. Świderski był też obserwowany przez Frosinone, co potwierdził agent wychowanka Rawii Rawicz, Mariusz Piekarski. Z kolei w styczniu 2019 roku PAOK wygrał walkę o polskiego napastnika z Genoą.

Jest konkretna oferta Bolonii. Piekarski: "Trwają negocjacje"

Jako pierwszy o zainteresowaniu Bolonii osobą Świderskiego w styczniu tego roku pisał włoski portal "Tuttomercatoweb". Tam jednak nie było wspomniane o jakiejkolwiek oficjalnej ofercie za byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. Bardziej szczegółowe informacje podał na Twitterze Krzysztof Stanowski z portalu Weszło.com. Dziennikarz, powołując się na źródła z Włoch i Grecji, poinformował, że Bologna FC złożyła ofertę za 23-latka w wysokości sześciu milionów euro. PAOK w tym momencie żąda siedmiu milionów euro, a trwające negocjacje potwierdził agent Karola Świderskiego, Mariusz Piekarski.

Wspomniane wcześniej „Tuttomercatoweb”, powołując się na źródła z klubu, potwierdziło oficjalną ofertę za Świderskiego. Włosi piszą jednak, że do PAOK-u wpłynęła wyłącznie propozycja wypożyczenia z opcją wykupu. Dodatkowo w, wygasającym z końcem czerwca 2022 roku, kontrakcie ma, ich zdaniem, znajdować się klauzula odstępnego w wysokości dziesięciu milionów euro. Grecy mają jednak być skłonni rozważyć oferty za Polaka od pięciu milionów euro wzwyż.