Włosi podali: Inter zmienia logo i nazwę! Władze klubu tłumaczą, o co chodzi: Jest projekt, ale nazwa zostaje

Inter Mediolan w miniony weekend w ramach 18. kolejki Serie A wygrał z Juventusem FC (2:0) i zajmuje drugie miejsce w tabeli ligowej z 40 punktami na koncie. Na wygraną Interu zareagował w poniedziałek AC Milan - wygraną z Cagliari Calcio (2:0). Milan po 18. kolejce Serie A ma trzy punkty przewagi nad derbowym rywalem.

Inter Mediolan. W tle zmiany właścicielskie i sponsorskie

W Interze wielkimi krokami zbliża się historyczna zmiana sponsora głównego. Od 1995 roku na koszulkach zespołu z Mediolanu widniała, produkująca opony, firma Pirelli, natomiast obecne warunki nie odpowiadają Interowi. Pirelli płaci Interowi 12 milionów euro rocznie, co daje im piąte miejsce pod tym względem w Serie A. Najwięcej pieniędzy od sponsora głównego otrzymuje US Sassuolo (18 milionów euro, MAPEI), a przed Interem jest także Juventus (17 milionów euro, Jeep), Roma (14 milionów euro, Qatar Airways) i Milan (14 milionów euro, Emirates).

Władze Interu, z prezesem Stevenem Zhangiem na czele, starają się o nowego sponsora, który zapewni im 25-30 milionów euro na sezon. W grze są trzy firmy: Evergrande, Hisense Group i Samsung. Grupa Suning, będąca właścicielem Interu, prowadzi wspólne interesy z Evergrande od dawna i to właśnie firma będąca gigantem nieruchomości w Chinach wydaje się faworytem.

Od kilkunastu dni we włoskich mediach pojawia się też temat sprzedaży klubu przez Suning, co przed meczem z Fiorentiną w Pucharze Włoch potwierdził dyrektor sportowy Interu Mediolan, Giuseppe Marotta. Prawdopodobnie mowa jednak o sprzedaży jedynie mniejszościowych udziałów w klubie (31%), które obecnie należą do grupy LionRock Capital. Bardzo zdeterminowana, aby wejść w struktury Interu Mediolan, jest brytyjska firma BC Partners.

Inter zmieni logo i nazwę? CEO Interu: "Nie ma tematu zmiany nazwy klubu"

Doniesienia "La Gazzetty dello Sport" wywołały sporo szumu we włoskich mediach i forach kibicowskich Interu. Mediolańska gazeta przekazywała informacje, jakoby klub miał nadzieję na to, że po czasie kibice przyzwyczają się do planowanych zmian, tak jak kibice Juventusu po zmianie loga w 2017 roku. Inter wedle doniesień "La Gazzetty" ma zamiar zmienić nazwę klubu z FC Internazionale Milano na Inter Milano oraz logo na litery I oraz M. Część doniesień zostało zdementowanych przez CEO Interu, Alessandro Antonello, w rozmowie z agencją prasową ANSA. - Inter nie zmieni nazwy. Od ponad roku pracujemy nad projektem opartym na historycznych wartościach Interu, który ma zjednoczyć i zaangażować miliony naszych fanów oraz mocniej powiązać Inter z Mediolanem – odpowiedział dyrektor generalny zespołu z Mediolanu.