Vidal zrobił niewybaczalną rzecz? Kibice Interu grzmią: "To jest ostateczna zdrada!" [WIDEO]

Nietypowe zachowanie Vidala zarejestrowały w niedzielę telewizyjne kamery. W trakcie rozgrzewki piłkarz Interu uciął sobie pogawędkę z Giorgio Chiellinim, obrońcą Juventusu. Po chwili Chilijczyk, były gracz Juventusu, ucałował herb "Starej Damy" na piersi Chielliniego.

Arturo Vidal całuje herb byłego klubu. Włoscy kibice bezwzględni wobec zachowania pomocnika

Gest Arturo Vidala poruszył w mediach społecznościowych dyskusję, w której kibice krytykują Chilijczyka za swoje zachowanie. "Tęskni za szacunkiem, jakim go kiedyś darzono", "To jest ostateczna zdrada!", "To nie przypadek, wiedział, co robi", "To nie była pomyłka" - piszą kibice.

Po zakończonym spotkaniu Interu z Juve Vidal odpowiedział na zarzuty kibiców. Fani uznali, że incydent, do którego doszło przed rozpoczęciem meczu, był celowy. "Moim zamiarem nigdy nie było pocałowanie herbu innej drużyny. Pocałunek był wyrazem sympatii dla brata, z którym spędziłem wspaniałe lata i którego cenię. Szanuję mój zespół, fanów i ludzi, którzy zaufali, że będę bronić i rozwijać historię klubu. I za to oddam swoją duszę!" - napisał na Instagramie Arturo Vidal.

W hicie 18. kolejki Serie A Inter pokonał Juventus Turyn 2:0. Jednym z bohaterów był... Arturo Vidal, który w 12. minucie meczu strzelił pierwszego gola, ale się z niego nie cieszył. Drugie trafienie po przerwie dołożył Nicolo Barella, a asystę zaliczył 33-letni pomocnik z Chile.

Vidal reprezentował barwy Juventusu w latach 2011-2015. W tym czasie rozegrał 171 spotkań, strzelił 48 goli i zanotował 25 asyst. Czterokrotnie wygrywał Serie A, dwukrotnie Superpuchar Włoch. Do Interu trafił w letnim okienku transferowym.

W ostatnich miesiącach wokół piłkarza było dużo kontrowersji. Szczególnie dotyczących jego zachowania w meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Chilijczyk domagał się podyktowania rzutu karnego za faul Raphaela Varane'a. Po analizie VAR i powtórkach stwierdzono, że przewinienia nie było, bo Francuz trafił w piłkę, a nie nogi rywala. Vidal nie zgadzał się z decyzją sędziego, ostro protestując, za co otrzymał dwie żółte kartki i został wyrzucony z boiska.

Niedzielne zwycięstwo w meczu z aktualnym mistrzem Włoch dało Interowi kolejne cenne punkty. Obecnie Inter ma ich 40, czyli tyle samo, co lider Serie A - AC Milan. Juventus jest piąty (33).