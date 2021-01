Juventus pokonany w hicie Serie A. Szczęsny bezradny, ale to Ronaldo zawiódł najbardziej [WIDEO]

Mediolańczycy przystępowali do tego spotkania w roli faworytów. Andrea Pirlo w meczu z Interem nie mógł skorzystać z Paulo Dybali, Matthijsa De Ligta, Juana Cuadrado i Alexa Sandro. Poza Argentyńczykiem, który jest kontuzjowany, pozostała trójka była zakażona koronawirusem. Bramki dla Interu zdobywali Arturo Vidal oraz Nicolò Barella.

Inter konsekwentny od początku do końca

Mimo prowadzenia Milanu w tabeli Serie A włoskie media były zgodne – w niedzielny wieczór mieli zmierzyć się główni rywale do mistrzostwa. Trener Conte miał do dyspozycji niemal wszystkich kluczowych piłkarzy, nie mógł liczyć jedynie na Matíasa Vecino, Danilo D’Ambrosio i Andreę Pinamontiego. I to właśnie Inter od samego początku narzucił rywalowi swoje warunki, a pierwszą bramkę mediolańczycy zdobyli w 12. minucie dzięki dośrodkowaniu Barelli do Arturo Vidala. Reprezentant Chile pokonał Wojciecha Szczęsnego uderzeniem głową.

Po golu Inter tworzył sobie mnóstwo sytuacji, a podopieczni Andrei Pirlo powinni być wdzięczni Lautaro Martinezowi, gdyż Argentyńczyk nie potrafił celnie uderzyć na bramkę strzeżoną przez Szczęsnego. W drugiej odsłonie spotkania piłkarze Juventus zagrali bardziej ryzykownie, z czego nie omieszkał skorzystać Inter w kontrataku. Długie podanie przez dwie linie posłał Alessandro Bastoni, a Barelli zostało tylko umieścić piłkę pod poprzeczkę.

Dwie główne gwiazdy zespołów, Romelu Lukaku i Cristiano Ronaldo, nie świeciły w tym meczu pełnym blaskiem. Belg postawił na grę zespołową i uczestniczył w grze defensywnej oraz rozegraniu, natomiast Portugalczyk przez długie momenty był niewidoczny. Ronaldo był jednym z najsłabszych piłkarzy Juventusu, co znalazło też swoje odzwierciedlenie w ocenach. Inter wygrał z Juventusem po raz pierwszy od 18 września 2016 roku.

Szczęsny jeden z najlepszych w Juventusie

Szczęsny, mimo straty dwóch goli, był jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu, o czym świadczą oceny "La Gazzetty dello Sport". Polak otrzymał notę 5,5 wraz z Giorgio Chiellinim. Lepiej oceniony od golkipera "Bianconerich" został Weston McKennie oraz Dejan Kulusevski – obaj dostali po "szóstce". – Z różnych powodów Szczęsny nie przekonał nas zarówno przy pierwszej, jak i drugiej bramce, ale główna wina nie spada na niego. Okazał się bezbronny – argumentuje mediolańska gazeta.

Nieco wyżej Szczęsny został oceniony przez portale "Tuttomercatoweb", "Juvenews" oraz "Calciomercato". Polak otrzymał notę 6, z uzasadnieniem, że przy pierwszej bramce nie miał nic do powiedzenia. Owe portale postawiły byłego piłkarza Arsenalu na równi z Westonem McKenniem, ale też Federico Chiesą.