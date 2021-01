Napoli potwierdza! Arkadiusz Milik coraz bliżej transferu

- W ciągu kilku dni wszystko powinno się wyjaśnić - usłyszeliśmy z otoczenia zawodnika w piątek. Jak się okazuje, rozmowy z Olympique Marsylią nabierają tempa. - Milik? Myślę, że w tym okienku transferowym wszyscy są trochę niecierpliwi. My staramy się być inni. Szukamy różnych możliwości do wzmocnienia ataku, a o Miliku rozmawialiśmy przez wiele dni. To jeden z najlepszych napastników w Europie, ale musimy się odpowiednio przygotować i przenanalizować wszystkie możliwości. Ci, którzy są spokojni, zawsze wygrywają - powiedział dyrektor sportowy francuskiego klubu Pablo Longoria.

Milik coraz bliżej Marsylii? "Pracujemy nad tym"

Teraz na te słowa odpowiedział jego odpowiednik z Napoli, czyli Cristiano Giuntoli. - Rozmowy się toczą, pracujemy nad tym. Zobaczymy, kto będzie miał więcej cierpliwości. Mamy bardzo dobre relacje zarówno z klubem, jak i piłkarzem, rozważamy różne opcje - powiedział w rozmowie z telewizją DAZN.

Według "La Gazzetty dello Sport" Marsylia zaoferowała za Milika 10 milionów euro oraz kolejne pięć milionów w formie bonusów, a ta oferta miała zadowolić właściciela i prezesa Napoli, Aurelio De Laurentiisa. Jeśli Milik nie zmieni klubu zimą, to odejdzie latem po wygaśnięciu kontraktu - jednak w ten sposób straci kolejne pół roku, co może go kosztować nawet miejsce w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. - Gdybym był agentem Arka, nigdy nie pozwoliłbym mu nie grać. Jeśli Milik zostanie w Napoli do końca sezonu, normalnym będzie dla mnie, że nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy. Po dziewięciu miesiącach bez regularnej gry w klubie będzie jak piłkarz wracający po kontuzji. Jestem wściekły, bo Milik to zawodnik, który dobrze rozumie się z Lewandowskim. Ale reprezentacja nie działa dobrze, jeśli są w niej zawodnicy, którzy nie grają w swoich klubach - powiedział niedawno Zbigniew Boniek.