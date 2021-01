Mario Mandżukić o krok od nowego klubu! Ma pomóc w walce o mistrzostwo

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, obaj piłkarze w najbliższych dniach przejdą testy medyczne w klubie z San Siro. Doświadczony Mario Mandżukić, który przez minione pół roku był bez klubu, ma być w drużynie Stefano Piolego alternatywą dla Zlatana Ibrahimovicia.

34-letni snajper, który w przeszłości bronił barw m.in. Wolfsburga, Bayernu Monachium czy też Juventusu Turyn (118 meczów i 31 bramek w Serie A), przed pandemią grał dla katarskiego Al Duhail. W poniedziałek Chorwat ma się zjawić w Mediolanie na badaniach medycznych, po których podpisze kontrakt.

AC Milan pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami

23-letni Fikayo Tomori zostanie z kolei wypożyczony do Milanu z londyńskiej Chelsea do końca bieżącego sezonu z opcją wykupienia za 30 milionów euro. Jednokrotny reprezentant Anglii w bieżącym sezonie nie dostaje szans od menedżera The Blues Franka Lamparda, występując jedynie w jednym spotkaniu Premier League. Zdecydowanie lepiej było w poprzednich rozgrywkach, gdy stoper Chelsea rozegrał piętnaście meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Ponadto Tomori ma również na koncie występy w Derby County, Hull City i Brightonie.

Dla Milanu będzie to drugie i trzecie wzmocnienie w zimowym oknie transferowym. Dwa dni temu jako pierwszy na San Siro trafił pomocnik Torino Souahilo Meite. Rossoneri prowadzą w tabeli Serie A z przewagą trzech punktów nad drugim Interem oraz sześciu nad trzecią Romą.