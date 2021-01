Tak się bawi Piotr Zieliński! Co za gol Polaka w Serie A [WIDEO]

Po meczu rozgrywanym na Stadio Diego Armando Maradona w dobrych nastrojach będą wyłącznie podopieczni Gennaro Gattuso, którzy już w pierwszej połowie strzelili swoim rywalom aż 4 gole. Strzelanie rozpoczął uderzeniem z kilkunastu metrów Lorenzo Insigne, ale worek z bramkami na dobre rozwiązał się dopiero w końcówce pierwszej części gry, gdy bezradnego przy wszystkich golach Bartłomieja Drągowskiego pokonywali Diego Demme, Hirving Lozano i wreszcie Piotr Zieliński.

Zobacz wideo Cudowny gol Zielińskiego zza pola karnego. Zerwał pajęczynę [ELEVEN SPORTS]

W swojej akcji indywidualnej reprezentant Polski popisał się eleganckim zwodem, którym posadził na ziemi Gaetano Castrovillego, po czym oddał niezwykle precyzyjny, płaski strzał, po którym piłka od słupka wpadła do bramki Fiorentiny, dzięki czemu do przerwy Napoli prowadziło aż 4:0. Dla Zielińskiego jest to czwarte trafienie w bieżących rozgrywkach.

Zobacz gola Piotra Zielińskiego:

W drugiej połowie piłkarze z Neapolu zwolnili tempo, ale i tak zdołali jeszcze przypieczętować swoją wygraną dwiema bramkami. Pierwszą strzelił Lorenzo Insigne, który w 72. minucie pokonał z rzutu karnego Bartłomieja Drągowskiego, choć polski bramkarz był bardzo bliski obrony tego uderzenia. Wynik na 6:0 w samej końcówce ustalił po efektownym rajdzie Matteo Politano.

Piotr Zieliński grał do 73. minuty spotkania, kiedy to został zmieniony przez Elifa Elmasa. Drągowski w bramce Fiorentiny rozegrał cały mecz. Po tej wygranej Napoli, przynajmniej na moment, awansowało na trzecie miejsce w tabeli Serie A i traci do prowadzącego Milanu sześć punktów. Fiorentina jest czternasta z pięciopunktową przewagą nad strefą spadkową.