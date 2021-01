Włosi ujawnili, ile zarabia Cristiano Ronaldo w Juventusie. Kosmos

Zobacz wideo Lazio rozbiło Romę w derbach! Zobacz skrót [ELEVEN SPORTS]

Kolejni zawodnicy na tej liście mieliby zarabiać aż 4-krotnie mniej od CR7. Drugi w klasyfikacji Matthijs de Ligt otrzymuje 8 mln euro rocznie, a trzeci Romelu Lukaku z Interu Mediolan 7,5 mln euro.

Cristiano Ronaldo podjął decyzję ws. swojej przyszłości

Cristiano Ronaldo zarabia 30 mln euro rocznie

Co ciekawe, Juventus wydaje na pensję Ronaldo więcej niż cztery kluby Serie A na pensje wszystkich swoich zawodników. Dotyczy to Udinese, Hellasu Verona, Crotone oraz Spezii.

W czołowej dziesiątce najlepiej zarabiających piłkarzy we Włoszech jest aż pięciu graczy "Starej Damy". Oprócz Cristiano i De Ligta są to także Paulo Dybala (7,3 mln euro), Adrien Rabiot (7 mln euro) oraz Aaron Ramsey (7 mln euro). Nie ma w niej za to żadnego zawodnika Napoli, a "najlepszy" w zespole lidera, AC Milan, jest 10. w ogólnej klasyfikacji Zlatan Ibrahimović (7 mln euro).

Top 10 najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 30 mln euro rocznie

2. Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 mln

3. Romelu Lukaku (Inter Mediolan) - 7,5 mln

4. Christian Eriksen (Inter Mediolan) - 7,5 mln

5. Edin Dzeko (AS Roma) - 7,5 mln

6. Paulo Dybala (Juventus) - 7,3 mln

7. Adrien Rabiot (Juventus) - 7 mln

8. Aaron Ramsey (Juventus) - 7 mln

9. Alexis Sanchez (Inter Mediolan) - 7 mln

10. Zlatan Ibrahimović (AC Milan) - 7 mln