"LGdS": Przełom ws. transferu Milika! Polak bliski zmiany klubu. Znana kwota

Wszystko wskazuje na to, że saga związana ze zmianą klubu przez Milika powoli dobiega do końca. Piłkarz na pewno nie trafi do Atletico Madryt, które wypożyczyło z Olympique Lyon Moussę Dembele, ale pojawiła się ogromna szansa na przenosiny Polaka do Marsylii. O szczegółach informuje "LGdS".

Napoli jeszcze niedawno domagało się 18 mln euro za Milika i regularnie odrzucało wszystkie propozycje za Polaka, które były niższe. Polak ma ważny kontrakt z klubem tylko do końca czerwca, więc w lecie mógłby odejść za darmo. Według doniesień medialnych włoskiego dziennika sytuacja diametralnie się zmieniła i wszystko zmierza do szczęśliwego zakończenia całej sprawy.

- W ciągu ostatnich kilku godzin Cristiano Giuntoli [dyrektor sportowy Napoli - przyp. red] rozmawiał przez telefon z Albertem Valentinem [dyrektor sportowy Marsylii - przyp. red] o przejściu Milika do francuskiego zespołu. Olympique zapłaci za piłkarza 10 mln euro, a do tego zostanie doliczone kolejne 5 mln w formie bonusów dotyczących indywidualnych osiągnięć zawodnika i wyników całego zespołu. Oferta wzbudziła zainteresowanie władz Napoli i jej prezesa - czytamy na łamach "LGdS".

- Marsylia to dobre miejsce dla Milika, który już wyraził chęć przejścia do klubu. Jeśli nie pojawią się żadne przeszkody w ciągu najbliższych kilku godzin, transakcja może zostać dopięta. Zawodnik jest zainteresowany powrotem do gry, ponieważ jednym z jego celów jest udział w kolejnych mistrzostwach Europy z reprezentacją Polski - dodają dziennikarze z włoskiego dziennika.

Milik jest odsunięty od kadry Napoli i nie gra od 8 sierpnia, kiedy to wystąpił ostatni raz, gdy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Okno transferowe w większości czołowych lig trwa do 1 lutego. Milik, Napoli i zainteresowane kluby mają zatem jeszcze dwa tygodnie na wynegocjowanie porozumienia.