"Jest bogiem piłki". Postrach kadry Jerzego Brzęczka przed Euro

Szwed trafił do siatki już w 2. minucie po asyście Giorgio Chielliniego. W 23. minucie wyłożył piłkę Alvaro Moracie, który podwyższył prowadzenie Juventusu. Później do głosu niespodziewanie doszli goście. Po trafieniach Czyborry i Filippo Melegoniego zdołali doprowadzić do remisu 2:2 i dogrywki.

W dodatkowych 30 minutach Juventus strzelił zwycięską bramkę w 104. minucie po strzale Hamzy Rafia, który wykorzystał zamieszenie na polu bramkowym rywalu. Mistrz Woch awansował do ćwierćfinału Coppa Italia.

Najlepszy w zespole Starej Damy był Dejan Kulusevski, który dostał w końcu szansę od Anrei Pirlo i zagrał od pierwszej minuty. Młody Szwed od początku starcia w Pucharze Włoch z Genoą chciał udowodnić, że zasługuje na grę w podstawowej jedenastce. - To ważny mecz i zrobię wszystko, aby ją wykorzystać - mówił przed meczem, cytowany przez serwis football-italia.net. Skrzydłowy zebrał znakomite recenzje, a dziennikarze byli zachwyceni jego grą.

W większości włoskich mediów Kulusevski otrzymał najwyższe noty (w skali 1-10). Portal juventusnews24.com przyznał mu "6,5", podobnie jak calciomercato.com, a juvelive.it ocenił jeszcze wyżej, bo na "7". Natomiast we włoskim oddziale goal.com otrzymał aż "7,5".

Dziennikarze również byli zachwyceni jego grą w meczu z Genoą. - Kulusevski, kocham cię. Minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz tak się czułem. Daj piłkę Kulusevskiemu i zejdź z drogi. Potrzebuję go o wiele więcej w moim życiu - napisał felietonista ESPN, David Amoyal.

- Kulusevski jest bogiem piłki nożnej - stwierdziła Mina Rzouki z "BBC".

Jak wyliczył serwis statystyczny "Squawka" szwedzki piłkarz po raz pierwszy w barwach Juventusu zanotował w jednym meczu gola i asystę.

- Ma 19 lat i zagrał bardzo dobre pół sezonu w Serie A. Wystarczyło. Juventus właśnie przeznaczył na niego 44 miliony euro (z bonusami) i kupił go z Atalanty. Szwedzi prognozują, że to przyszła gwiazda ich reprezentacji, w której niedawno zadebiutował. O umiejętnościach Dejana Kulusevskiego niedługo przekonają się zapewne też Polacy - pisał rok temu nasz dziennikarz Kacper Sosnowski.

Kulusevski może pojechać na finały mistrzostw Europy. Szwecja jest naszym grupowym rywalem. Młody zawodnik dotychczas wystąpił osiem razy w pierwszej reprezentacji i zdobył jedną bramkę z Chorwacją w Lidze Narodów. W obecnym sezonie zagrał w 20 meczach Juventusu. Strzelił w nich cztery gole we wszystkich rozgrywkach.