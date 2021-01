Boniek bez litości dla Milika. "Jestem wściekły. Jeśli zostanie, nie pojedzie na Euro"

Przyszłość Arkadiusza Milika dalej stanowi zagadkę. Minęły prawie dwa tygodnie stycznia, a reprezentant Polski wciąż nie zbliżył się do opuszczenia Napoli. W nim został poddany ostracyzmowi. W związku z odmową przedłużenia kontraktu został wyrejestrowany z rozgrywek i wszystkie mecze ogląda z trybun. Nie wiadomo, czy w zimowym oknie transferowym jego sytuacja ulegnie zmianie, bo brakuje konkretnych ofert z klubów zainteresowanych sprowadzeniem 26-latka. O problemach Arka w neapolitańskim radiu Kiss Kiss krytycznie wypowiedział się Zbigniew Boniek.

"Gdybym był agentem Milika, nie pozwoliłbym, by sytuacja doszła do takiego punktu"

– Jestem wściekły, gdy widzę, w jakiej sytuacji znalazł się Arek – przyznał prezes PZPN. – Rozumiem podejście klubu, który piłkarzowi wiele dał. Jeśli byłbym jego agentem, zachowałbym się inaczej, lepiej. Powinni byli to lepiej rozegrać. Nie pozwoliłbym, by konflikt doszedł do takiego punku. Odchodzenie za darmo, po wygaśnięciu kontraktu, rzadko kończy się dobrze – stwierdził Boniek.

Boniek: Jeśli Milik zostanie w Napoli, normalnym będzie dla mnie, że nie pojedzie na Euro

W tym sezonie Milik nie rozegrał ani jednego spotkania w barwach Napoli. Ostatni raz dla drużyny z Kampanii zagrał 8 sierpnia, w starciu Ligi Mistrzów z Barceloną (1:3), a na gola czeka od 19 lipca i meczu z Udinese (2:1). Polak od początku sezonu tylko trenuje, a jedyne minuty mógł rozegrać dzięki selekcjonerowi Jerzemu Brzęczkowi, który wystawiał go w jesiennych meczach reprezentacji Polski. – Gdybym był agentem Arka, nigdy nie pozwoliłbym mu nie grać – przyznał szef polskiej federacji. – Jeśli Milik zostanie w Napoli do końca sezonu, normalnym będzie dla mnie, że nie weźmie udziału w mistrzostwach Europy. Po dziewięciu miesiącach bez regularnej gry w klubie będzie jak piłkarz wracający po kontuzji. Jestem wściekły, bo Milik to zawodnik, który dobrze rozumie się z Lewandowskim. Ale reprezentacja nie działa dobrze, jeśli są w niej zawodnicy, którzy nie grają w swoich klubach. – ocenił Boniek.

Prezes PZPN stwierdził, że nie wierzy w powrót Krzysztofa Piątka do Genoi i komplementował Piotra Zielińskiego. – To piłkarz o wybitnej technice – powiedział. – Jego zachowania są nie do przewidzenia, jest trudny do upilnowania. Może zdobyć bramkę w każdy sposób, a do tego znakomicie asystuje. Jest znakomity i musi dalej grać na wysokim poziomie. Jestem przekonany, że zostanie ojcem, pomoże mu dojrzeć jako mężczyźnie. On może być lepszy! – uważa Boniek.