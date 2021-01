Juventus rezygnuje z Arkadiusza Milika! Dwa kluby walczą o Polaka

Saga transferowa z udziałem Arkadiusza Milika zdaje się nie mieć końca. Kilka dni temu "Corriere dello Sport pisało, ze reprezentant Polski może trafić do Juventusu. Wydaje się, że taki kierunek już nie jest aktualny.

Juventus uwolni Arkadiusza Milika? Włoski dziennikarz pisze o sprawie i dodaje ogień

Milik do West-Hamu?

"Spazionapoli.it" donosi bowiem, że włodarze mistrza Włoch nie są już zainteresowani sprowadzeniem Polaka. - Juventus odpuścił już transfer Milika i dlatego włodarze Napoli chcą porozumieć się z Marsylią - mówi Ciro Venerato, włoski ekspert od rynku transferowego.

Przypomnijmy, że do walki o transfer Milika włączył się również angielski West-Ham. Anglicy oferują siedem milionów euro, ale włoski klub oczekuje piętnaście.

Arkadiusz Milik w tym sezonie nie zagrał w Napoli choćby minuty, bo włoski klub nie zgłosił go do żadnych rozgrywek. 26-latek występował jedynie w reprezentacji Polski. Za pół roku wygasa jego kontrakt, więc to ostatnia szansa na to, by Włosi na nim zarobili.

Napoli zajmuje dopiero szóste miejsce w Serie A ze stratą aż dziewięciu punktów do prowadzącego AC Milan. Ma jednak jeden mecz rozegrany mniej (na wyjeździe z Juventusem). W następnej kolejce, 17 stycznia drużyna Gennaro Gattuso zmierzy się u siebie z Fiorentiną.