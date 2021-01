Juventus zwietrzył okazję. Za darmo! Właśnie w takich transferach się wyspecjalizował

Pandemia koronawirusa sprawiła, że nawet największe kluby piłkarskie, jak Juventus, będą raczej szukały okazji na rynku transferowym, niż płaciły grube miliony. Taką okazją może być ściągnięcie Angela Di Marii, który - jeśli nie przedłuży umowy - latem stanie się wolnym zawodnikiem. "France Football" donosi, że mistrzowie Włoch monitorują sytuację 32-latka. Jednak Di Maria wciąż nie zna swojej przyszłości. Ofensywny pomocnik podejmie decyzję dopiero po tym, jak zobaczy, jak układać będzie się jego współpraca z nowym trenerem - Mauricio Pochettino.

Latem 2015 roku Paris Saint Germain zapłaciło Manchesterowi United aż 63 miliony euro za Di Marię. W tym sezonie Ligue 1 32-latek rozegrał 14 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Oprócz tego zdobył bramkę i miał trzy asysty w Lidze Mistrzów.

Kolejny taki transfer Juventusu?

W ostatnich latach Stara Dama wielokrotnie ściągała uznanych piłkarzy za darmo. Andrea Pirlo, Dani Alves, Paul Pogba, Sami Khedira, Patrice Evra, Emre Can czy Adrien Rabiot to piłkarze, którzy trafili do Turynu na zasadzie wolnego transferu. Z tego grona, w obecnej kadrze Juve, występuje jedynie ten ostatni [Khedira nie został zgłoszony do rozgrywek]

