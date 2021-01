Zieliński nie musi strzelić gola ani mieć asysty, by włoskie media go doceniły. Klasa

Choć nie było to najłatwiejsze spotkanie, to piłkarzom SSC Napoli udało się wywalczyć zwycięstwo w ostatnich minutach meczu. Zdobywcą zwycięskiego trafienia był Tiemoue Bakayoko, który pokonał bramkarza Udinese w 90. minucie spotkania. Piotr Zieliński został zmieniony już w doliczonym czasie gry i mimo braku gola czy asysty zanotował wysokie noty we włoskich mediach. "Był świetny w ataku" - napisało m.in. calcionapoli24.it.

Piotr Zieliński jednym z najlepszych na boisku. Włoskie media zgodnie oceniły występ Polaka

"Jak zwykle jeden z najbardziej przedsiębiorczych piłkarzy. W Napoli często polega na swoim geniuszu, aby odwrócić sytuację. Udinese jednak zagęściło środek pola zmuszając go do poruszania się w bocznych sektorach boiska" - podsumowało występ Piotra Zielińskiego tuttomercatoweb.com, przyznając Polakowi notę 6. Lepsi od pomocnika byli jedynie Lozano (6,5) oraz Bakayoko (7).

Podobnie na temat ostatniego meczu Zielińskiego napisano na portalu calcionapoli24.it, gdzie przyznano reprezentantowi Polski tę samą notę (6) oraz doceniono jego grę ofensywną. "Zagrał przeciwko swojemu byłemu zespołowi. W 18. minucie pokazał się świetnym ruchem. Próbował reagować po golu na 1:1, ale był zbyt osamotniony. Brakowało mu pomocy ze strony pozostałych pomocników. Świetnie czuje się w ataku, ale był sam" - czytamy na portalu.

26-letni pomocnik otrzymał "szóstkę" także od portalu sportmediaset.it, który zaznaczył, że Zieliński "w drugiej połowie spisał się bez zarzutu". Sportface.it z kolei jeszcze bardziej doceniło Polaka, przyznając mu notę 6,5. SSC Napoli zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli z 31 punktami na koncie. W najbliższą środę (13 stycznia) piłkarze Gennaro Gattuso zagrają w 1/8 Pucharu Włoch z Empoli. Kolejne spotkanie w Serie A z kolei Napoli rozegra 17 stycznia. Przeciwnikiem drużyny Piotra Zielińskiego będzie Fiorentina.

W ostatnim czasie Piotr Zieliński spisuje się coraz lepiej w szeregach SSC Napoli, czego oczekiwali kibice włoskiego klubu. Gennaro Gattuso mówi, że Piotr Zieliński tańczy z piłką i robi na boisku rzeczy, o których ten marzył, gdy sam był piłkarzem. Ale przemiana nie nastąpiła dlatego, że - czego wyczekiwał Jerzy Brzęczek - "coś przeskoczyło w głowie" piłkarza Napoli. Elementów tej układanki jest więcej. Więcej na temat przemiany polskiego pomocnika przeczytacie w tekście Dawida Szymczaka, dziennikarza Sport.pl (TUTAJ>>>)