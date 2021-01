Nie ma dnia bez nowej oferty za Milika. Dziś Anglicy dają siedem milionów euro

Nie ma dnia, aby włoscy dziennikarze nie pisali o potencjalnym transferze Arkadiusza Milika. W niedzielę wieczorem Ciro Venerato podczas programu "La Domenica Sportiva” w telewizji Rai zdradził najnowsze informacje dotyczące Polaka.

REKLAMA

Ronaldo najlepszym strzelcem w historii futbolu! Niesamowity rekord Portugalczyka

Zobacz wideo Cudowny gol Zielińskiego zza pola karnego. Zerwał pajęczynę [ELEVEN SPORTS]

- Wciąż aktualny jest temat przenosin do Marsylii, która oferuje Napoli około pięciu, sześciu milionów euro. Problem w tym, że Napoli domaga się klauzuli mówiącej o tym, by włoski klub zarobił część pieniędzy z ewentualnej przyszłej sprzedaży Polaka z Marsylii, ale Francuzi nie chcą o tym słyszeć. Napoli otrzymało także ofertę od West Hamu United, który proponuje siedem milionów euro. Trzeba jednak pamiętać, że Napoli jest nieugięte i żąda 15 mln euro - powiedział Ciro Venerato.

I dodał: - Atletico Madryt wypada z wyścigu po Milika, bo we wtorek ogłoszą zakup Moussy Dembele z Lyonu.

Drągowski obronił kolejny rzut karny! Polak skomentował, jak mu się to udaje [WIDEO]

Trudna sytuacja Milika

Zero minut, zero goli, zero asyst - tak mizernie prezentuje się bilans Milika w tym sezonie. Polak grał jedynie w kadrze, bo Napoli nie zgłosiło go do żadnych rozgrywek. Za pół roku wygasa jego umowa, więc styczeń to ostatnia szansa, by Włosi cokolwiek na nim zarobili.

W miniony weekend Napoli szczęśliwie pokonało Udinese 2:1 i zajmuje 6. miejsce w tabeli, ale do trzeciej Romy traci tylko trzy punkty, a ma do rozegrania zaległy mecz z Juventusem.

Co się stało Zielińskiemu? Samo nic nie przeskoczyło, że w końcu "wychodzi i tańczy"