Ronaldo najlepszym strzelcem w historii futbolu! Niesamowity rekord Portugalczyka

Przed samym spotkaniem obie drużyny były sąsiadami w ligowej tabeli. Wygrane Atalanty i Napoli sprawiły bowiem, że Juventus i Sassuolo zajmowały kolejno szóste i siódme miejsce. Bianconeri nie mogli sobie pozwolić na kolejną wpadkę, aczkolwiek w pierwszej połowie szło im jak grudzie. Mecz na Allianz Stadium był nieciekawy i wręcz brutalny. Urazów doznali Weston McKennie i Paolo Dybala, a już w doliczonym czasie gry z boiska po interwencji VAR za brutalny atak na nogi Federico Chiesy wyleciał pomocnik gości Pedro Obiang.

Wówczas wydawało się, że po przerwie wygrana Juve będzie formalnością, tym bardziej że precyzyjnym strzałem zza pola karnego wynik otworzył Brazylijczyk Danilo. Niemniej jednak przed upływem godziny gry Sassuolo nieoczekiwanie wyrównało za sprawą Gregoire'a Defrela, który po błędzie defensywy turyńczyków pokonał Wojciecha Szczęsnego.

Wspaniały rekord Cristiano Ronaldo

Goście mimo gry w "dziesiątkę" potrafili przez chwilę uzyskać przewagę na murawie, ale końcówka należała do aktualnych mistrzów Włoch. Najpierw do siatki rywala trafił Aaron Ramsey, a w ostatniej akcji meczu wynik na 3:1 ustalił Cristiano Ronaldo.

Dla Portugalczyka jest to 15. gol w tym sezonie Serie A i, co ważniejsze, 759. trafienie w 1037 oficjalnych meczach w karierze, co wspólnie z Czechem Josefem Bicanem (759 goli w 495 spotkaniach) czyni go najlepszym strzelcem w historii futbolu.

W meczu Romy z Interem wygrał... Milan

W niedzielne popołudnie doszło do starcia "na szczycie" pomiędzy trzecią AS Romą i drugim Interem Mediolan. Wprawdzie do przerwy to gospodarze zasłużenie prowadzili po golu Lorenzo Pellegriniego, tak po zmianie stron do głosu doszedł zespół Antonio Conte. Po bramce Milana Skriniara i przepięknym trafieniu Achrafa Hakimiego Nerazzurri wydawali się dążyć do cennej wygranej, ale w końcówce do remisu 2:2 doprowadził stoper gospodarzy Gianluca Mancini.

W tym wypadku za zwycięzcę tego pojedynku można uznać aktualnego lidera AC Milan, który w sobotę pewnie pokonał Torino 2:0 po bramkach Rafaela Leao i Francka Kessiego. Dzięki temu Milan ma obecnie trzy punkty przewagi nad lokalnym rywalem i sześć nad zespołem ze stolicy Włoch. Czwarty Juventus do lidera traci siedem punktów i ma jeden mecz zaległy w zanadrzu (z Napoli).

Wyniki meczów 17. kolejki Serie A:

Benevento - Atalanta 1:4

Genoa - Bologna 2:0

AC Milan - Torino 2:0

AS Roma - Inter Mediolan 2:2

Fiorentina - Cagliari 1:0

Hellas Verona - Crotone 2:1

Udinese - Napoli 1:2

Parma - Lazio 0:2

Spezia - Sampdoria (poniedziałek)