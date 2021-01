Sensacyjny transfer Juventusu? Klub znalazł zmiennika dla Cristiano Ronaldo

Arkadiusz Milik, Fernando Llorente (obaj Napoli), Graziano Pelle (bez klubu), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Olivier Giroud (Chelsea) i Mempis Depay (Lyon) - do tej pory spekulowano, że ktoś z tego grona zostanie nowym rezerwowym napastnikiem Juventusu, czyli zmiennikiem tria: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata i Paulo Dybala. Teraz, zdaniem "Tuttosport", pojawiło się nowe nazwisko: Eldor Shomurodov.

Kim jest Shomurodov?

To 25-letni napastnik, która ma na swoim koncie 44 mecze w kadrze Uzbekistanu i 21 goli. W październiku 2020 roku Genoa kupiła go z Rostova za 7,5 miliona euro. I choć kontrakt Shomurodova z Genoą wygasa dopiero w 2024 roku, to być może trafi do Juventusu. Mierzący 190 cm napastnik miałby być uzupełnieniem kadry Andrei Pirlo. I zapewne byłby najtańszym rozwiązaniem ze wszystkich dostępnych opcji. W tym sezonie Serie A Uzbek strzelił zaledwie dwa gole, ale i tak zbierał dobre recenzje. Wcześniej, przez trzy lata, w lidze rosyjskiej rozegrał 80 spotkań, zdobył 16 bramek i zanotował 10 asyst.

Juventus jest czwarty w tabeli i traci siedem punktów do Milanu, który rozegrał mecz więcej. Z kolei Genoa znajduje się w strefie spadkowej. W niedzielę Stara Dama podejmie Sassuolo, czyli piąty zespół Serie A.

