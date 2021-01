AC Milan przegrał po raz pierwszy od 27 meczów. Juventus okazał się za mocny

Do starcia lidera z mistrzem Włoch obie drużyny podchodziły mocno osłabione. W Milanie zabrakło m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Ismaela Bennacera czy Ante Rebicia, z kolei w Juve nie zagrali m.in. Alex Sandro, Alvaro Morata czy Juan Cuadrado.

Zobacz wideo Serie A. Fatalna interwencja Szczęsnego w meczu Juventus - Udinese 4:1 [ELEVEN SPORTS]

Od pierwszych minut aktywny był w zespole gości duet Paulo Dybala - Federico Chiesa. Już w pierwszej akcji meczu Argentyńczyk mógł otworzyć wynik, ale nie zdołał zaskoczyć Gianluigiego Donnarummy. Udało się to dopiero Chiesie w 18. minucie gry. Włoch otrzymał od wspomnianego wcześniej Argentyńczyka piękne podanie piętą i w sytuacji "sam na sam" płaskim strzałem zapewnił Juventusowi prowadzenie.

Gospodarze wyrównali niedługo przed przerwą - w 41. minucie po świetnym kontrataku i po podaniu Rafaela Leao efektownym strzałem z 16 metrów w górny róg bramki popisał się Davide Calabria, zaskakując tym samym Wojciecha Szczęsnego.

Po zmianie stron to Juventus bardziej zdecydowanie dążył do drugiego gola i te starania przyniosły efekt po godzinie gry, znowu po akcji duetu Dybala - Chiesa. Po asyście Argentyńczyka reprezentant Włoch ściął z prawego skrzydła do środka i precyzyjnym płaskim uderzeniem nie dał szans bramkarzowi rywala.

Na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem sędziego goście przypieczętowali wygraną za sprawą Westona McKennie, który wykończył efektowną akcję skrzydłem Dejana Kulusevskiego.

Juve zasłużenie pokonało na wyjeździe Milan 3:1 i zbliżyło się do aktualnego lidera rozgrywek na siedem punktów. Dla gospodarzy z kolei jest to koniec efektownej, zapoczątkowanej 8 marca 2020 roku passy 27 meczów ligowych bez porażki, a także 17 kolejnych spotkań, w których Rossoneri trafiali pokonywali bramkarza rywali co najmniej dwukrotnie.

Wpadki Interu i Napoli, Glik lepszy od Walukiewicza w "polskim meczu"

W środę rozegrano całą 16. kolejkę Serie A i nie zabrakło niespodzianek. Drugi w tabeli Inter Mediolan niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Sampdorią Genua 1:2 (22 minuty Bartosza Bereszyńskiego), a Napoli w takim samym stosunku uległo na własnym boisku beniaminkowi Spezii (76 minut Piotra Zielińskiego).

W samo południe doszło do "polskiego starcia" na Sardynii. Cagliari Sebastiana Walukiewicza przegrało z Benevento Kamila Glika 1:2, a obaj reprezentanci Polski rozegrali po 90 minut. Dobrego nastroju nie może mieć także Bartłomiej Drągowski. Bramkarz Fiorentiny dwukrotnie wyciągał piłkę z siatki po strzałach Felipe Caicedo i Ciro Immobile, a Viola ponownie nie odniosła zwycięstwa, przegrywając 1:2.

Z drużyn z czołówki cenne zwycięstwa odniosły Roma (3:1 z Crotone) oraz Atalanta Bergamo (3:0 z Parmą).

W tabeli Serie A wciąż prowadzi AC Milan, który ma po 16 kolejkach 37 punktów i o jedno oczko wyprzedza drugi Inter. Trzecia jest Roma (33 punkty), a czwarty Juventus (30 punktów, jeden mecz rozegrany mniej).

Wszystkie wyniki 16. kolejki Serie A: