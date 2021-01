Dwóch gigantów obserwuje sytuację Milika! To byłby duet marzeń dla Polaków

Arkadiusz Milik w Barcelonie lub Bayernie Monachium? Mirko Calemme, włoski korespondent dziennika "AS", twierdzi, że polskim snajperem interesuje się aż dziesięć klubów. Ale większość z nich chciałaby pozyskać go latem za darmo, podczas gdy teraz gotowość jego sprowadzenia deklaruje np. Atletico. Problemem jest jednak Aurelio De Laurentiis, który wciąż oczekuje za 26-latka co najmniej 15 milionów euro.

3 Fot. Cafaro / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl